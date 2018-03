Einst Vielfalt von Geschäften

Anzeige

Der Heimatbund hatte zum Erzählernachmittag geladen. Carola Schuhmann, die erste Vorsitzende, begrüßte über 30 Interessierte. Und welche Erinnerungen wurden hierbei in der Alten Kochschule geweckt! Thema waren „ehemalige Geschäfte und Einrichtungen“ in der Römerstadt.

Helmut Brand hatte aus der Bibliothek seines bereits vor 40 Jahren verstorbenen Vaters unzählige Unterlagen gewälzt. Aus diesen sowie den Ladenburger Adressbüchern (von 1975, 1981, 1984 und 1994) hatte er sich dann ob der Informationsflut für seinen Vortrag auf Annoncen früher in Ladenburg ansässiger Geschäfte und Einrichtungen beschränkt. Der Zeitraum, über den Brand berichtete, musste auf die Jahre 1930 bis 1972 reduziert werden. Auch, weil vielen Anwesenden immer wieder eine Anekdote einfiel. Zu viele Veränderungen hatten die Geschäfts- und Ämterwelt geprägt. Auch wurde in der Auflistung auf Lebensmittelgeschäfte verzichtet, denen bereits ein eigener Nachmittag gewidmet war.

Was gab es in Ladenburg doch einst! Kinos, eine Disco. Geschäfte für Fahrräder, Nähmaschinen, Kinderwagen, Textilgeschäfte mit Exklusivverkäufen. Elektro-Fachgeschäfte mit Ausstellungsräumen. „So etwas fehlt eindeutig“ meinte Brand und fand großen Zuspruch. Das gab es weiterhin: den „Vorschuß“ als Vorläufer der Volksbanken und deren Filialen, wie auch Sparkassen und eine Dresdner Bank, Krankenkassen, ein Arbeitsamt. Zudem die Schuhfabrik Nilson (gegründet 1881) und eine Schuhmacherei, bevor die „Zwiwwel“ zur Gastwirtschaft wurde. Neben dem Schnecke-Häusel stand der Kiosk Schuhmann am Dr. Carl-Benz-Platz. Eine Buchbinderei gab es, ein Hutgeschäft, ein Zigarrengeschäft. Wer erinnert sich nicht an das legendäre Kaufhaus Lutz, wo heute der „MM“ beheimatet ist. Oder an Spielwaren Chalkidiki, später die Spielzeugschachtel, wo Kinder sich die Nasen an der Schaufensterscheibe platt drückten. Die Landwirtschaftsschule in der Trajanstraße wurde erwähnt, die Güterhalle am Bahnhof, der Sportplatz am Wasserturm oder der „Total-Platz“ an der Wallstadter Straße.