Einstimmiges Ja zu Fahrrad-Verleihsystem

Voraussichtlich ab September wird Ladenburg über vier Vermietstationen mit insgesamt 16 Leihfahrrädern verfügen. Der Technische Ausschuss des Gemeinderats stimmte dem Vorhaben prinzipiell zu und beauftragte die Verwaltung, mit „VRNnextbike“, dem Fahrradverleihsystem im Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN), die entsprechenden Verträge abzuschließen.

Bürgermeister Stefan Schmutz betonte vor allem den Nutzen für den Tourismus. Denn in immer mehr Orten der Region gebe es diese Verleihstationen. So könnten sich Touristen beispielsweise in Mannheim oder Heidelberg Räder leihen und damit nach Ladenburg fahren (wir haben das System in unserer Montagsausgabe vorgestellt). Vorgesehen sind Stationen am Bahnhofsvorplatz, am Neckartorplatz, an der Haltestelle Ruckelshausen und am Freibad. Der Vertrag habe eine Laufdauer von fünf Jahren; den Zuschussbedarf bezifferte der Bürgermeister mit insgesamt rund 45 000 Euro. Dazu kommen einmalig etwa 5000 Euro für die vier Bodenplatten der Stationen.

Skeptisch äußerte sich Stadtrat Dr. Peter Hilger (Freie Wähler): „Die Erfahrung zeigt, dass die Leihräder demoliert werden.“ Schmutz betonte, dass für Reparaturen nicht die Stadt, sondern der Anbieter zuständig sei. Da sich Kunden zudem anmelden und bezahlen müssten, wären sie identifizierbar.