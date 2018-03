Einstimmiges Ja zum Haushalt

Anzeige

Einstimmig hat der Gemeinderat gestern Abend den Haushalt der Stadt Ladenburg abgesegnet. Bei aller Harmonie zeichnete sich aber ein Thema ab, das kontrovers diskutiert wird: Die Frage, ob sämtliche in Gemeindebesitz befindlichen Grundstücke im Baugebiet Nordstadt verkauft oder die Hälfte in Erbpacht vergeben werden sollen. Im Vorfeld hatte sich eine knappe Ratsmehrheit auf Vorschlag der CDU für letztere Variante ausgesprochen.

In seiner Etatrede verteidigte CDU-Fraktionsvorsitzender Karl-Martin Hoffmann diese Vorgehensweise. Sie verschaffe nämlich auch den Kindern und Enkeln noch finanziellen Spielraum. Widerspruch kam von Maximilian Keller (Grüne). Der Verzicht auf einen Verkaufserlös in Höhe von fünf Millionen Euro müsse durch neue Schulden und eine nochmalige Rücklagenentnahme kompensiert werden. Keller bezweifelt, dass in der derzeitigen Niedrigzinsphase Nachfrage nach Erbpachtgrundstücken besteht. Nicht nur Grundstücke wertete er als „Tafelsilber“, sondern auch die Rücklagen. „Hier ist die Diskussion für die nächsten Sitzungen eröffnet“, kündigte der Stadtrat an.

Kernzahlen zum Etat der Stadt Ladenburg Gesamthaushalt: Einnahmen und Ausgaben von je 44 476 700 Euro davon im Verwaltungshaushalt (aus dem laufende Ausgaben bezahlt werden): Einnahmen und Ausgaben von je 34 239 150 Euro. davon im Vermögenshaushalt (aus dem Investitionen finanziert werden): Einnahmen und Ausgaben von je 10 237 550 Euro. Größte Investition: 6 Millionen Euro für Grunderwerb (größtenteils im Bereich der neuen Nordstadt) vorgesehene Kreditaufnahmen: keine Schuldenstand zum 31. Dezember 2017: 9 637 028 Euro, zum 31. Dezember 2018 (Prognose): 9 178 523 Euro. Schuldenstand pro Kopf: 834 Euro zum 1.1. 2018, 794 Euro zum 31. 12. 2018. kba

Gudrun Ruster (Freie Wähler) pflichtete ihm bei. Die Halbierung des Verkaufs sei „unnötig und falsch“. Kritik auch von Wolfgang Luppe (FDP): „Die Pro-Kopf-Verschuldung würde massiv erhöht. Eine neue Sporthalle bzw. der Umbau der Lobdengauhalle rückt damit in weite Ferne.“ Nicht ohne Grund habe Bürgermeister Stefan Schmutz deshalb einen „Brandbrief“ an die Stadträte geschrieben. Dieser betonte während der Sitzung, dass die mittelfristige Finanzplanung, in der die Summen für die Grundstücksverkäufe enthalten sind, keine rechtsverbindliche Planung sei: „Wir sollten zustimmen und nochmals diskutieren.“ Schließlich nahm die Mehrheit die mittelfristige Finanzplanung zustimmend zur Kenntnis.