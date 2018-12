Einstimmung aufs Fest

Mit der beliebten Tradition des Kurrende-Blasens stimmt der evangelische Posaunenchor Ladenburg auch dieses Jahr wieder auf das Weihnachtsfest ein: Am Sonntag, 23. Dezember, schwärmen die Bläser im Anschluss an eine Andacht zur Aussendung um 17 Uhr (evangelische Stadtkirche) in alle Stadtteile aus. Zum geschichtlichen Hintergrund gehört das Kurrende-Singen meist kirchlicher Knabenchöre, die einst aus bedürftigen Schülern bestanden. Diese zogen von Haus zu Haus und sangen Lieder gegen Spenden, wie man heute sagen würde.

„Der Posaunenchor möchte mit seiner Musik Haustüren, Fenster und Herzen der Mitbürger öffnen“, teilt Obfrau Annette Krieck mit. Dieses Jahr nehmen erstmals Mitglieder des Posaunenchors der Freien Evangelischen Gemeinde (FEG) Ladenburg unterstützend teil. Das insgesamt 25-köpfige Ensemble teilt sich in zwei Gruppen auf. Jeweils eine ist gegen 17.40 Uhr in der Hauptstraße 54 (ehemals Elektro Friedrich) sowie in der Kellereigasse 8 zu hören. Um 18.20 Uhr sind die Bläser am Cornel-Serr-Platz und in der Friedrich-Ebertstraße anzutreffen, und um 19 Uhr im Kandelbachweg sowie auf dem Merkurplatz vor der Bäckerei Grimminger (ehemals Hartmann). Um 19.40 Uhr besuchen sie Siemensstraße sowie Breslauer Straße. Gegen 20.20 Uhr folgt der Abschluss in Neubotzheim bei Margret und Fritz Betz. pj

