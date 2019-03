Einzigartiges „Auto-Buch“ wird Logo am Benz-Gymnasium

Am Carl-Benz-Gymnasium (CBG) ist „Alles Logo“. So hieß der Wettbewerb, den drei Fünftklässlerinnen gewonnen haben. Die elfjährige Juli Döhring (11) aus Ladenburg sowie Alisha Philipps und Leonie Wenzel, beide zehn und aus Edingen, belegten mit ihrem Entwurf für ein neues Schullogo als einheitliches Erkennungszeichen den ersten Platz. Die drei Mädchen in ihrem ersten Jahr am CBG schauten sich zunächst mit ungläubig aufgerissenen Augen an, als ihre Namen verkündet wurden. Danach strahlten sie nur noch vor Freude übers ganze Gesicht und hörten vergnügt das verdiente Lob.

„Wie ihr Euch mit der Vielfalt an unser Schule und deren Geschichte auseinander gesetzt und einen sehr schönen Text dazu geschrieben habt: Das ist wirklich toll, herzlichen Glückwunsch“, sagte CBG-Direktorin Hannelore Buchheister zu dem mit 150 Euro dotierten Siegermotiv namens „Auto-Buch“. Es wird nun von einem professionellen Grafikdesigner so umgesetzt, dass es sich zum Beispiel auf Elternbriefen und der Schulseite im Internet gut macht. „Zum Namen Carl Benz ist uns das Auto und zur Schule das Buch einfallen, dann haben wir uns überlegt, wie wir das zusammenbringen und irgendwie ist so geworden, wie es jetzt aussieht“, erklärte die Sprecherin des Trios bei der Preisverleihung das „Auto-Buch“.

Dessen Speichenräder stehen für das erste Motorgefährt des Autoerfinders, nach dem die Schule benannt ist. Die flügelartige Karosserie ist ein aufgeschlagenes Buch, das Bildung symbolisiert und auf dem „Carl-Benz-Gymnasium Ladenburg“ zu lesen ist. Daraus erhebt sich wie eine aufgehende Sonne der Umriss des CBG-Gebäudes.

Teilnehmer aus allen Stufen

„Dieses Auto-Buch ist einzigartig und steht für die Einzigartigkeit jeder Person an unserer Schule.“ Mit diesen Worten hatten Juli, Alisha und Leonie in ihrem Begleittext den von der Jury geforderten Bezug zum CBG-Leitbild hergestellt. „Es hat mir viel Freude bereitet, die Umschläge mit allen 40 eingereichten Entwürfen zu öffnen, sagte CBG-Lehrerin Christina Foethke als Organisatorin des Wettbewerbs, den Markus Hertlein (Abteilungsleiter Schulentwicklung) unterstützte. Es hätten Schüler aus allen Klassenstufen und sogar eine Frau von außerhalb der Schule teilgenommen. „Die Jury hatte es sehr schwer“, betonte Foethke. Angesichts der kreativen Fülle wurden zwei Sonderpreise ausgelobt. So prämierte das aus Schülern, Eltern und Lehrern bestehende Preisgericht fünf Entwürfe.

Wie Kunstlehrerin Mia Freund ausführte, sollten die Motive Aspekte des Schulleitbilds enthalten, nicht überladen sein und auch schwarzweiß funktionieren. „Die Kreativität war ganz toll“, würdigte die Jurorin die Leistungen aller Teilnehmer. Für die zweitplatzierten Florian Kraft und Mario Bühler (J2) ist das CBG ein „Zweites Zuhause“, so der Titel ihres Vorschlags im Comicstil.

Die SMV-Preisträgerinnen Lisa Nissel und Milena Wetterauer ordnete die Buchstaben CBG herzförmig an. Begründung: „Weil es jeder mag.“ Die beiden deuteten CBG außerdem um als Anfangslettern von „Clever, Begabt, Gemeinsam“.

