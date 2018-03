Elsbeth Lang stellt aus

Anzeige

„Aus meiner Sicht“, lautet der Titel einer Ausstellung, zu der der Rhein-Neckar-Kreis einlädt. Die Künstlerin Elsbeth Lang präsentiert ab Donnerstag, 15. März, bis Sonntag, 29. April, im Kreisarchiv in Ladenburg (Trajanstraße 66) ihre Bilder und Grafiken. Der Eintritt ist frei. „Wenn man mir einen Pinsel in die Hand gibt, fange ich an zu malen. Wenn ich einen Stift habe, fange ich an zu zeichnen. Experimentierfreude und Neugierde sind das Fundament meines künstlerischen Schaffens“, sagt die Künstlerin. Skizzenbuch und Kamera sind ihre Begleiter.

Dabei interessieren Elsbeth Lang vor allem das Porträt und die Figur, aber auch Landschaftsdetails wie etwa Steinformationen. Im Atelier entstehen dann Werke, meist in Acryl auf Leinwand gemalt, die aus diesen zeichnerischen Erfahrungen schöpfen. Wichtige Impulse erhielt sie durch Kurse an der Europäischen Akademie in Trier sowie Seminare bei Patrick Marques in Soulac, Piotr Skroban (Heidelberg) und Hans Köhler (Stuttgart). Elsbeth Lang gibt seit dem Jahr 2000 ihr künstlerisches Wissen als Dozentin für Malerei und Zeichnung an der VHS Weinheim und Schriesheim weiter.

„Spiegel meines Lebens“

Ihre Bilder sieht sie „als Spiegel meines Lebens oder des Lebens im Allgemeinen. Nichts bleibt, wie es ist. Alles ist im Wandel.“ So entstehen große, teils abstrakte Werke als Ausdruck von Leben, Kraft und Bewegung. „Der Betrachter kann den Entstehungsprozess ,aus meiner Sicht‘ und vielleicht auch ,aus seiner Sicht‘ nachempfinden“, erklärt sie den Titel ihrer neuen Ausstellung.