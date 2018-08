Endlich wieder Klopapier in der Altstadt erhältlich

Hinter dem Schaufenster in der Ladenburger Hauptstraße 77, wo erst kürzlich ein Geschäft für Teppichreinigung geschlossen hat, tut sich etwas: Dort eröffnet am 1. Februar, um 18 Uhr, doch tatsächlich wieder ein Supermarkt in der Altstadt. Das stimmt wirklich. Beinahe. Jedenfalls auf eine gewisse Art und Weise: Im "Mister Quick"-Markt gibt es unter anderem beispielsweise "Chippy Streuwurst" für

...

Sie sehen 14% der insgesamt 2984 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.01.2015