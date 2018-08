Entspannung unter freiem Himmel

Der Budo-Club Rhein-Neckar lädt zu Yoga im Freien ein. © Verein

Auch am jetzigen Wochenende lädt Michaele Bosselmann für den Budo-Club Rhein-Neckar (BCRN) wieder zu einer Yoga-Matinee unter freiem Himmel ein. Am 18. und 19. August können Anfänger und Fortgeschrittene aller Altersklassen erneut im Benzpark den neuen Tag begrüßen. Zu den ersten beiden Einheiten waren bereits zahlreiche Frauen und Männer der Einladung des Budoclubs Rhein-Neckar gefolgt, um in der bezaubernden Kulisse des alten Parks Yoga zu praktizieren. Dass diese Ferien-Aktion in Ladenburg ankommt, beweisen laut Verein die vielen positiven Kommentare der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, denen die Übungen offenkundig gefallen und gutgetan haben.

Für eine Einheit wird eine Gebühr von zehn Euro erhoben. Der Reinerlös der Veranstaltung fließt wieder komplett in die Kinder- und Jugendförderung des BCRN. Die Matinee dauert jeweils von 9 bis 10 Uhr. Weitere Infos unter www.budoclub-rn.de. red

