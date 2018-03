Er will mehr Ordnung auf Schulwegen

Anzeige

„Wir verstärken uns zurzeit gut im Bereich der Ordnungsverwaltung“, sagte Schmutz. Ebenso hieß Schmutz nämlich Horiya Bennama willkommen: Die neue Integrationsmanagerin (wir berichteten bereits) kümmert sich seit kurzem neben der Flüchtlings- und Integrationsbeauftragten Parul Schreier um voraussichtlich bald rund 180 Geflüchtete in der Stadt. Zwar sei die Zahl der Flüchtlinge deutlich geringer geworden, so Schmutz, doch verliere das Thema nicht an Aktualität. So gelte es die Menschen in der Anschlussunterbringung bei der Integration zu unterstützen, wofür Strukturen bereitzustellen seien. pj

© Mannheimer Morgen, Freitag, 02.03.2018