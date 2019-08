Erfolge im Beachtennis

Sommer, Sonne, Sand: An was denken da viele sportliche Römerstädter sofort? Richtig, an Beachtennis. Und in dieser jungen Disziplin gab es am Wochenende mehrere Erfolge für den Tennisclub Ladenburg (TCL) bei den Deutschen Meisterschaften (DM) in Saarlouis. So gelang es dem 16-jährigen Pit Große-Wilde mit seinem Vereinsfreund Jann Anton Lazdins (Schriesheim), den Meistertitel bei den U18-Junioren zu gewinnen. Große-Wilde belegte außerdem im Mixed der Frauen- und Männer-Klasse mit Sophie Schmidt den dritten Platz.

Die erfolgreiche TCL-Spielerin Schmidt holte sich mit der 29-jährigen Deborah Döring (Münster) den Titel Deutsche Meisterinnen im Frauendoppel. Jeweils Vize-Meister der besten deutschen U18-Junioren wurden die jugendlichen TCL-Asse Janina Ahrens (mit Charlize Hummel, Betzingen) und Julian Ahrens (mit Ralf Puslat, Celle).

Wie ausgerechnet an ihrem 55. Geburtstag gelang Dagmar Große-Wilde zum Turnierauftakt der Finalsieg in der Altersklasse (AK) 40 mit ihrem fünf Jahre jüngeren Bruder Ralf Große-Wilde, zugleich TCL-Vorsitzender. Der war bereits 2018 dabei. Diesmal glänzte er auch als Deutscher Vize-Meister im treffsicheren TCL-Doppel mit Thomas Lazdins (Schriesheim) in der Männer-AK 40.

Schwester und Bruder holen Titel

„Mit dem kleinen Bruder an meinem Geburtstag Meister zu werden, das ist unglaublich“, zeigte sich die Fachkrankenschwester im Bereich Intensiv- und Anästhesiemedizin am Universitätsklinikum Heidelberg hocherfreut über ihre starkes Debüt beim nationalen Titelturnier auf dem Kleinen Markt. Fürs Hauptspielfeld mitten in Saarlouis hatten die Macher tonnenweise feinen Sand aufschütten lassen. Die Sportstadt im Saarland gilt mit diesen Meisterschaften und obendrein dem mit 15.000 Dollar dotierten Internationalen Turnier des Weltverbands ITF zum Abschluss als Beachtennishochburg in Europa. pj

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.08.2019