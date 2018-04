Erfolgreich, aber abgekämpft

Anzeige

Im Kunstverein Ladenburg (KVL) packt das bewährte Vorstandsteam die anstehenden Aufgaben an. „Eines unserer Ziele ist es, für jüngere Mitglieder attraktiver zu werden, damit wir nicht überaltern“, sagte die bisherige und neue Vorsitzende Wiebke Hünermann-Neuert bei der der Hauptversammlung im Kleinen Domhofsaal. Ein Auftritt im sozialen Netzwerk „Facebook“ sei geplant. „Wir waren fleißig und erfolgreich“, lautet ihr Fazit nach dem Rückblick auf nicht weniger als sieben Ausstellungen, sechs Künstlergespräche und einige Kunstfahrten im vergangenen Jahr.

„Die Fülle der Veranstaltungen hat uns aber auch an den Rand der Kräfte gebracht“, räumt Hünermann-Neuert an. Deshalb wollen die Aktiven 2018 „nicht ganz so viele Ausstellungen machen“, so die Vorsitzende. Zwar gebe es „jede Menge Bewerbungen“ für das KVL-„KunstFenster“ in der Hauptstraße 77, über das viele Künstler auch Werke verkaufen konnten: „Aber wir können nicht ständig ausstellen.“ In der ausstellungsfreien Zeit sollen dort Mitgliederarbeiten gezeigt werden.

Nach sechs Jahren KVL sei es auch für sie persönlich an der Zeit, kürzerzutreten, stellte Hünermann-Neuert fest und kündigte an: „Ich suche so langsam eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger.“ Stellvertreter Klaus Grögerchen betonte vor ihrer nahezu einstimmigen Wiederwahl jedoch: „Ich finde, Du machst einen guten Job: Keiner kann Dir das Wasser reichen.“