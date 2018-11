Erfolgreiche Aktion soll keine Eintagsfliege bleiben

Vergangenen Samstagmorgen, Punkt neun Uhr im Ladenburger Römerstadion: Ein städtisches Bauhofteam sowie mehr als 30 Vereinsvertreter und Sportler sind einsatzbereit. Werkzeug ist auch da. Bürgermeister Stefan Schmutz will erst noch „ein akademisches Viertelstündchen abwarten“, denn es hätten sich rund 80 Teilnehmer angemeldet. Diese trudeln aber erst später nach und nach ein. Die Frühaufsteher wollen jedoch loslegen: „Auf geht´s“, sagt einer und klatscht in die Hände. Das ist der Startschuss zum „Tag der Tat“.

„Wir wollen gemeinsam dafür sorgen, dass das Römerstadion als Schmuckstück wieder an Qualität gewinnt, und das soll keine Eintagsfliege bleiben.“ Das gibt Schmutz als Devise aus. Sein Appell fällt auf fruchtbaren Boden. „Unsere Söhne Linus und Jesper sind hier regelmäßig bei drei Vereinen aktiv, da gehört so ein Einsatz für uns als Familie dazu“, erklärt Susanna Teske. „Wir wollen unseren Jungs frühzeitig gemeinschaftliche Werte vermitteln“, fügt ihr Mann Thomas hinzu. So sieht es auch Marion Rapka, die ihre Töchter Franziska (11) und Alexandra (9) aus den Federn geholt hat. „Wer das Stadion nutzt, auch als Schülerin, muss so was machen“, findet die Turn-Übungsleiterin. Für sie ist diese Aktion „wichtig, weil das Römerstadion heruntergekommen ist“.

Mehr als 500 Arbeitsstunden

Stadtbaumeister André Rehmsmeier weiß um die Mängel. Wie er ausführt, repariert eine Firma gerade für 15 000 Euro die Tartanlaufbahn. Der Hauptrasenplatz soll 2019 wieder bespielbar werden. Auch der Rasenplatz Ost sei zu erneuern. Am Aktionstag wird Laub gekehrt, Müll gesammelt und Rinne für Rinne entlang der Plätze gereinigt. Die starke Resonanz auf den gemeinsam mit Vereinsvertretern ersonnenen „Tag der Tat“ sei ein „gutes Signal“, so Rehmsmeier vor Ort. „Die meisten wissen nicht, was es heißt, so ein Stadion zu unterhalten“, sagt Bauhofleiter Harald Kramer. Platzwart Franco Marini gilt allen als hochengagiert. „Aber mit 15 Wochenstunden, die die Vereine mittragen, kann man das große Areal nicht adäquat bespielen“, sagt Schmutz.

„Ohne Mithilfe wird es nicht funktionieren, denn die Stadt kann das nicht alleine leisten“, sagt Jan Gerstenberger vom Baseballclub. Seine „Romans“ bezahlen sogar einen eigenen Platzwart für ihr Teilareal und leisten regelmäßig Pflegeeinsätze. 2018 seien mehr als 500 Arbeitsstunden angefallen. „Wir setzen mit unserer Teilnahme ein Zeichen für Zusammenhalt und für den Erhalt unserer Drachenbootshalle im Stadion“, erklärt Dietmar Schuff (Fußballverein 03), der Freiwillige aus seiner Firma für den Einsatz bezahlt. Als eine der jüngsten Helferinnen findet auch Greta Wermuth (8) Spaß an dem Einsatz. „Ich stehe gerne früh auf“, sagt sie. „Die Aktion ist toll, auch wenn wegen des milden Wetters noch viel Laub auf den Bäumen ist“, sagt Petra Klodt (LSV). „Einmal im Jahr ist das in Ordnung, aber man darf die ehrenamtlichen Helfer, die wir das ganze Jahr über brauchen, nicht überstrapazieren“, findet Athletenchef Joachim Loose. In der Pause sind alle Gäste der Stadt im „Römerstadion“-Lokal. pj

