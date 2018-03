Erfreut über steigende Schülerzahlen

Anzeige

Das richtige Instrument zu finden, ist nicht leicht. Willkommene Hilfestellung bietet die städtische Musikschule regelmäßig bei „Tagen der offenen Tür“. Auch der jüngste war wieder „gut besucht“, wie Helmut Baumer als Chef des Hauses mitteilte. Kinder und Eltern nahmen das Angebot erneut gerne wahr. Großer Einsatz für das Kollegium: Tags darauf demonstrierten Kinder und Jugendliche aus der städtischen Einrichtung beim jüngsten sonntäglichen Podiumskonzert im Domhofsaal, wie schön es klingen kann, wenn das Üben auf dem persönlich geeigneten Musikinstrument auch Freude bereitet.

Rund 540 Mädchen und Jungen besuchen die Musikschule derzeit. Damit ist Baumer hochzufrieden. „Vor allem im Streicherbereich und in der musikalischen Früherziehung verzeichnen wir steigende Schülerzahlen“, führte Baumer am „Tag der offenen Tür“ aus. Die Kooperationen mit den Schulen – als Beispiele nannte Baumer Bläser- und Blockflötenklassen – liefen gut. Nach Auskunft von Baumer schätzten viele Eltern die „ideale Lage der Musikschule im Schulzentrum“. Am Informationstag habe man eine große Bandbreite des Angebots präsentiert: Blasinstrumente wie Block- und Querflöte, Klarinette, Saxophon, Trompete und Posaune ebenso wie die Streichinstrumente Violine und Cello, außerdem Klavier und Schlagzeug. Wie Baumer berichtete, gab es Nachfragen nach Oboe und Kontrabass, was die Musikschule derzeit nicht anbiete.

Die Mitwirkenden Klasse Covadonga Alonso (Violine): Flora Kühlert, Dana Turkina, Katharina Seiler. Klasse Bernd Krämer (Querflöte): Johanna Dömkes. Klasse Markus Seeger (Trompete): Victoria Pech, Till Jülicher, Max Heinke, Paul Bläß, Phillipp Strohmayer (alle Ensemble). Klasse Jeanette Friedrich (Gesang): Sophie Schmidt, Zoe Worm. Klasse Andreas Benend: Jakob Seiler, Milena Wetterauer, Youcheng Weng. Klasse Christian Dobirr (Schlagzeug): Maximilian Sander, Bruno Karolus. Klasse Constanze Schubert-Heide (Violine): Verena Iversen. pj

Beim Podiumskonzert am Sonntag trat mit Maximilian Sander ein vielseitiger und gefragter Schlagzeuger aus Ilvesheim auf, der am Samstag, 12. Mai, auch beim Frühjahrskonzert der Stadtkapelle in der Lobdengauhalle die Trommel rühren soll. Baumer kündigte an, dass anlässlich des 25. Jubiläums der Stadtkapelle auch seine Kolleginnen und Kollegen Covadonga Alonso (Violine), Markus Seeger (Trompete) und einer seiner Schüler sowie Sängerin Jeannette Friedrich (neben einem jugendlichen Gesangsensemble) als Gäste auftreten wollen.