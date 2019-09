Erinnerung an Miles Davis

Das wird ein Fest für Fans der unsterblichen Musik von Miles Davis: Dem einflussreichen Jazztrompeter, Flügelhornist, Komponist und Bandchef, der am 28. September 1991 in Kalifornien starb, widmet die Initiative im Waldpark ein ganzes Wochenende. Am Freitag, 20. September, ist um 20 Uhr im Glashaus (Reinhold-Schulz-Waldpark) zunächst der Spielfilm über diesen legendären Musiker zu sehen (Eintritt: 10 Euro). Am Samstag, 21. September, bestreiten der Ladenburger Gitarrist Marcus Armani und der Mannheimer Trompeter Thomas Siffling um 20 Uhr ein Duokonzert mit Musik von Davis (Eintritt: 19 Euro). Eintrittskarten sind ab sofort in der örtlichen Buchhandlung am Rathaus erhältlich.

Am Sonntag, 22. September, findet um 14 Uhr eine Jazz-Jamsession für Amateurmusiker statt, die sich unter dem Motto „Milestones“ um Davis-Stücke dreht (Eintritt frei). Parkplätze finden sich „Am Graben“. pj

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.09.2019