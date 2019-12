Erinnerungen eines Diamant-Jubelpaars

Am Mittwoch, 4. Dezember, feiern Hermann und Gertrud Schreckenberger in Ladenburg Diamantene Hochzeit. Vor 60 Jahren wurden sie standesamtlich getraut. Aber noch emotionaler fallen ihre Erinnerungen an die Feier in der St. Peter und Paul-Kirche in Feudenheim aus. Dort sangen nämlich 80 Männer vom Ladenburger Liederkranz zu Ehren des Paars. „Wahnsinn“, erinnert sich das heutige Ehrenmitglied. Auch seine Frau denkt gerne an den rührenden Moment zurück.

Dass es mit ihnen, beide Jahrgang 1938, etwas werden könnte, stellten sie beim Maskenball im früheren Ladenburger Bahnhofshotel fest. Sie war damals Verkäuferin in der elterlichen Metzgerei Kessler in ihrem Geburtsort Feudenheim. Da ihre Mutter und Großeltern aus Ladenburg stammten, traf sie sich dort öfter mit einer Cousine zu gemeinsamen Kinobesuch. Jene Elsbeth ging bereits mit Harald Schwöbel, der wiederum mit Hermann zusammen beim heiß geliebten Fußball-Verein (FV) 03 kickte. So schloss sich der Kreis. Schreckenbergers Eltern betrieben in seinem Geburtsort Ladenburg den bahnamtlichen Rollfuhrdienst. Kein Wunder, dass der Filius in der Rheinauer Großspedition Danzas bald zum Betriebsleiter aufstieg.

Ihre gemeinsame Freizeit verbrachten sie bei Liederkranz und FV 03. Zu dessen glorreichster Zeit gehörte Schreckenberger dem wichtigen Spielausschuss an. Sohn Dieter, ein Ausnahmekicker, ist heute Co-Trainer der 1. Mannschaft und Ehrenspielführer. Vor ihm wurde Tochter Gabriele geboren. Das Diamantpaar freut sich inzwischen über vier Enkel und vier Urenkel. „Jede Woche genieße ich den Uroma-Tag“, sagt Gertrud Schreckenberger strahlend vor Glück. pj

