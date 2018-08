Erneut großer Andrang auf dem Bauernhof Wolf

Anzeige

Bundestagsabgeordneter Karl Lamers sprach eine Reihe aktueller politischer Themen an. „Ich bin nicht einer von denen da oben in Berlin“, stellte er dabei zu Beginn erst einmal fest und kritisierte, „was sich die CDU und die CSU in Berlin geleistet haben“. Weiter kam Lamers auch auf Europa zu sprechen. „Wir alle wollen doch in Frieden und Freiheit leben“, äußerte er sich, wohlwissend, dass viele seiner Zuhörer auch noch Zeiten des Krieges miterleben mussten. „Dafür müssen wir etwas tun“, fuhr er fort und kritisierte dabei die aktuellen Vorgänge in Europa und der Welt. Die Lösung sieht Lamers in einem vereinten Europa, welches derzeit aber vor allem durch die Politik in Amerika und der Türkei bedroht werde.

Schmitz-Rixen bekannte, sie sei eine große Befürworterin der Europäischen Union, kritisierte aber stark die jüngst in Kraft getretene europäische Datenschutzgrundverordnung, die „vor allem die kleinen Vereine trifft und nicht die großen Unternehmen“. tjr

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 14.08.2018