Ernst-Karch verlässt Rathaus

Zwar verlässt Nicole Ernst-Karch (Bild) das Ladenburger Rathaus offiziell erst Ende September 2019. Da sie jedoch noch Urlaubstage übrig hat, ist bereits am Freitag, 30. August, ihr letzter Arbeitstag in der Stadt. Nach rund fünf Jahren wechselt die für den Tiefbau zuständige Verwaltungsfrau am 1. Oktober zur Projektsteuerung im Eigenbetrieb Bau und Vermögen des Rhein-Neckar-Kreises in Sinsheim. „Wir bedauern die persönliche Entscheidung von Frau Ernst-Karch und danken ihr für die geleistete Arbeit“, teilte Bürgermeister Stefan Schmutz auf Anfrage mit. Die Stelle sei ausgeschrieben, erste Vorstellungsgespräche sollen bis Mitte September stattfinden. pj

© Mannheimer Morgen, Freitag, 30.08.2019