Ernst Peters folgt auf Ulla Völkel

Als Nachrücker für FDP-Einzelstadträtin Ulla Völkel hat am Mittwoch der promovierte Informatiker Ernst Peters (FDP, Bild) erstmals am Ladenburger Ratstisch Platz genommen. Peters ist nun auch in mehreren Fachausschüssen vertreten. Bevor Bürgermeister Stefan Schmutz den 61-Jährigen verpflichtete, würdigte er Völkels Engagement und ihre stets an der Sache orientierten Beiträge. Ihr Wunsch, den Rat nach einem Jahr zu verlassen, sei zu respektieren. pj

© Mannheimer Morgen, Montag, 05.10.2020