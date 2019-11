Eröffnung auf dem Weihnachtsmarkt

Der Lebendige Adventskalender in Ladenburg ist eine ökumenische Initiative, die seit 2006 an verschiedenen Orten in der Stadt dazu einlädt, einander „Raum und Zeit zu schenken zum Innehalten, zur Besinnung und zur Begegnung“. Dies teilen die Organisatorinnen mit.

In einer Laterne wandert das Adventslicht von Ort zu Ort. Eine Sammlung von Adventsliedern zum Mitsingen wird leihweise zur Verfügung gestellt. Die beliebten Hefte sind für einen Euro auch zu erwerben. Die Termine im Überblick:

Sonntag, 1. Dezember, 16.30 Uhr: Gesangsklasse von Katrin Armani mit Kindervokalensemble und Gästen, Marktplatz.

Montag, 2. Dezember, 18.30 Uhr: Liederkranz-FrauenTerz, Am Bischofshof.

Dienstag. 3. Dezember, 18 Uhr: Evangelischer Kirchenchor, Im Kirchengarten.

Mittwoch, 4. Dezember, 12 Uhr: Dalberg Grundschule, Lustgartenstraße 4.

Donnerstag, 5. Dezember, 15.30 Uhr: Seniorenheim Rosengarten, Friedrich-Ebert-Straße 13.

Freitag, 6. Dezember, 9.15 Uhr: Astrid-Lindgren-Grundschule, Breslauer Straße 18.

Samstag, 7. Dezember, 17 Uhr: Posaunenchor „LaBrass“ der FEG, Wichernstraße 38.

Sonntag, 8. Dezember, 19 Uhr: Ökumenekreis, St. Gallus-Kirche.

Montag, 9. Dezember, 10 Uhr: Erich-Kästner-Schule, Scheffelstr. 6.

Dienstag, 10. Dezember, 17 Uhr: Betreute Spielgruppe Pfiffikus, Glashaus im Waldpark.

Mittwoch, 11. Dezember, 18.30 Uhr: Orga-Team des Lebendigen Adventskalenders, In den Villengärten, Bahnhofstraße 17.

Donnerstag, 12. Dezember, 18.30 Uhr: Kfd-Frauen, Gemeindehaus St. Gallus, Feuerleitergasse 12.

Freitag, 13. Dezember, 8.30 Uhr: Werkrealschule Unterer Neckar, Heidelberger Straße 18.

Samstag, 14. Dezember, 17 Uhr: Fenster „alle für alle“, Hauptstraße 59 (ehemals Bäckerei Mantei).

Sonntag, 15. Dezember, 17 Uhr: Evangelische Stadtmission, Friedrich-Hecker-Weg 4.

Montag, 16. Dezember, 18.30 Uhr: Kolpingsfamilie, Alljehäusel, Heidelberger Straße.

Dienstag, 17. Dezember, 18.30 Uhr: Familie Linnenbach, Neubotzheim.

Mittwoch, 18.Dezember, 18 Uhr: Familie Schmitt, Vorderer Rindweg 21a.

Donnerstag, 19. Dezember, 16 Uhr: Stadtbibliothek, Hauptstraße 8.

Freitag, 20. Dezember, 19 Uhr: Familie Keller/Schieder, Neugasse 6.

Samstag, 21. Dezember, 18 Uhr: Familie Volk, Jesuitenhof 2.

Sonntag, 22. Dezember, 17 Uhr: Familie Zuber/Hammerschlag, Bauerngarten Feuerleitergasse (Parkplatz An den Kirchen).

Montag, 23. Dezember, 17 Uhr: Evangelischer Posaunenchor, Andacht vor dem traditionellen Kurrendeblasen in der Stadtkirche.

Dienstag, 24. Dezember, 15.30 Uhr: Familiengottesdienste in den Kirchen. pj

