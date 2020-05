„Erschreckend, wie sich Städte ähneln“

Dass sich vor allem größere Städte immer ähnlicher sehen, hat 1969 schon der Psychoanalytiker Alexander Mitscherlich beklagt: In seinem Buch „Die Unwirtlichkeit der Städte“ kritisierte er, auch unter Raumplanern vielbeachtet, die „uniformierte Monotonie“. Dieses Thema macht der Fotokünstler Markus Kaesler mit seiner Ausstellung „uniform urbanism“ beim Kunstverein Ladenburg (KVL) anschaulich.

„Stuttgart, Frankfurt, Duisburg, Düsseldorf: Es ist für mich als Mensch erschreckend, wie sehr sich Städte ähneln“, sagt Kaesler im KVL-Künstlergespräch, das er am Sonntag mit dem Germanist Christian Großmann von der Universität Heidelberg im KunstFenster (Hauptstraße 77) geführt hat. Eine „gewisse Form der Nachkriegsarchitektur“ präge die Innenstädte. In insgesamt 50 der größten Städte Deutschlands hatte der Heidelberger Kaesler seine selbstgebaute Camera obscura zum Einsatz gebracht.

Röntgenblick auf Details

Kaesler arbeitet mit dieser Lochbildkamera und Röntgenfilmen, die beidseitig lichtempfindlich beschichtet sind. So wurden architektonische Details jeweils mit einer Doppelbelichtung aufgenommen. Der Betrachter staunt, wie sich Fassaden, Einkaufsstraßen, Galerien und Schriftzüge oder Logos großer Handelsketten gegenseitig mit anderen Aufnahmen wie zum Beispiel Spiegelungen von Schaufensterscheiben durchdringen.

„Manche Leute sagen: Die Städte sehen ja gar nicht so aus, wie Du sie abgebildet hast“, provoziert Großmann drinnen sein Gegenüber. Draußen auf der Straße lauscht ein gutes Dutzend „Kunstgespräch“-Teilnehmer der Antwort Kaeslers, die über ein Handy als Mikrofon auf eine kleine Lautsprecherbox übertragen wird: „Der Betrachter muss sich schon auf einen Perspektivenwechsel einlassen und neue Realitätsmöglichkeiten entstehen lassen“, sagt der Künstler und besteht darauf: „Wenn Du die Orte nicht kennst, erscheinen sie alle gleich.“

Kaesler berichtet, dass ihm die Aufnahmetechnik ein brasilianischer Kollege nähergebracht habe. Er sehe sich aber auch inspiriert durch die Röntgenfotografie und den Ansatz der „Perspektivlosigkeit und Durchdringung“ des Bauhaus-Medienkünstlers László Moholy-Nagy.

Es ist eine Premiere unter erschwerten Bedingungen: „DieTechnik war noch nicht perfekt: Kleinere Unterbrechungen der Verbindung waren für Markus Kaesler etwas störend, und das hohe Niveau war für die Zuhörer strapaziös“, erklärt KVL-Chefin Wiebke Hünermann-Neuert, warum sie nach einer Weile in den Dialog eingegriffen habe.

Reichweite durch Facebook

„Aber eigentlich bin ich ganz zufrieden, da einiges schon besser lief als bei der Vernissage und einige Rückmeldungen sehr positiv waren“, zieht Hünermann-Neuert Bilanz. Obendrein habe man mit der erstmaligen Veröffentlichung eines solchen KVL-Gesprächs auf Facebook „sehr viel mehr Personen angesprochen“ als auf herkömmliche Art und Weise.

Mit „uniform urbanism“ beteiligt sich der KVL nach 2017 in Eigenregie erneut an der, Corona-bedingt eigentlich abgesagten, Ausstellungsserie Off/Foto, die zeitgenössische Fotografie in der Region in den Fokus nimmt. „Wir zeigen, dass Kunst nicht abgesagt ist“, so Hünermann-Neuert. Die Fotografien sind im KunstFenster nur von außen sowie im Internet zu besichtigen (www.kunstverein-ladenburg.de)

