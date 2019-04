Erst einen „Zwischenstand“ erreicht

Die neue Rad- und Fußgängerquerung der Weinheimer Straße in Ladenburg sorgt für Gesprächsstoff. Die Furt über die Kreisstraße 4238 in Höhe der Feldwegmündung Weinheimer Weg stellt nach Auskunft von Ladenburgs Stadtbaumeister André Rehmsmeier erst einen „Zwischenstand und einen Kompromiss“ dar. Die Verantwortlichen im Landratsamt verfolgten damit eine sichere Anbindung an das Radwegenetz im Rhein-Neckar-Kreis, hieß es auf Anfragen von Max Keller (B’90/Grüne) und Karl-Martin Hoffmann (CDU) im Gemeinderat.

„Ich hätte die Querung auch lieber weiter nördlich gehabt“, gestand Rehmsmeier. Man werde „weiter diskutieren müssen, um eine optimale Lösung zu finden“. Eine zusätzliche Querung mit Insel in Höhe des weiter nördlich befindlichen Abzweigs zur Brücke über die L536, wie von Hoffmann vorgeschlagen, sei aus Sicherheitsgründen ausgeschlossen, weil auf diesem außerörtlichen Teil der Kreisstraße bereits 70 Stundenkilometer erlaubt seien und das Landratsamt nicht bereit sei, das Tempo dort zu reduzieren.

Im Bereich der jetzigen Querung wurde die K4238 zur Drosselung des Fahrtempos bereits verschwenkt und verengt. Keller monierte, dass der unbefestigte Randstreifen viele tiefe Fahrspuren aufweise und sich kaum begrünen lassen werde. Radler kritisieren die umständliche Wegführung und vermissen eine Beschilderung.

„Ein Beschilderungskonzept wird möglichst 2019 umgesetzt, und wir haben die Gemeinden bereits gebeten, uns solche Problemstellungen mitzuteilen“, erklärte gestern Patrick Fierhauser, der Mobilitätsmanager im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, auf Anfrage.

Weg biegt unvermittelt ab

Bislang biegt der anfangs noch asphaltierte Feldweg nach der Furt bald unvermittelt nach links ab und führt über einen unbefestigten Anstieg auf einer Piste zur Kurzgewannstraße und von dort weiter nach Neuzeilsheim beziehungsweise Richtung Weinheim oder, vorbei am Neubaugebiet Nordstadt-Kurzgewann, ins Zentrum.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 13.04.2019