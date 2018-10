Erste eigene Sorte „Lopini“ marktreif

Gelungene „Apfelfest“-Premiere in der Obstbaumschule Jäger: „Eva hat alles super gemanagt mit ihrer jungen Truppe.“ Jörg Büttner ist stolz auf seine drei Kinder. Die einzige Tochter hat jetzt ihr Masterdiplom im Gartenbau absolviert. „Da war sie genauso spitze wie damals ihre Mutter Karin bei der Meisterprüfung“, freut sich auch der 85-jährige Heinz Jäger. Mit Enkeltochter Eva Büttner steht die vierte Generation in den Startlöchern. Und im Ladenburg-Neuzeilsheimer Betrieb, 1928 von Jägers Vater gegründet, halten neue Ideen Einzug.

Eine davon war „Jägers Apfelfest“ am Sonntag. „Es gefällt mir sehr gut, alles wirkt toll organisiert“, lobte die Schwetzingerin Doris Gaube das Angebot. Dazu gehörte auch ein Kunsthandwerks- und Erzeugermarkt. Unter den örtlichen Ausstellern: die „Essigmanufaktur“ von Antje Geiter und das Schmuckgeschäft „Ulikate“ von Ulrike Braun. „Das Angebot ist sehr vielfältig“, findet Ingrid Röhrig aus Edingen-Neckarhausen am Probierstand, wo alle Besucher Apfelschnitzen alter und neuer Sorten testen können. „Orange Crisp ist der Renner“, stellt Familienmitglied Volker Jäger fest. „Das hilft bei der Entscheidung, welche Sorten wir in die Vermehrung aufnehmen“, erklärt Eva Büttner hochzufrieden mit der Resonanz. Ab kommenden Juli ist sie die Chefin. „Ich freue mich drauf“, sagte sie. Freilich kann sie weiterhin auf ihre Eltern Karin und Jörg bauen, die die Baumschule 1992 übernommen und sich auf Obstbäume spezialisiert hatten.

Verkauf auch im Internet

„Ich ziehe mich unter anderem auf den Bereich Züchtung zurück“, erklärt Jörg Büttner. Seine „Mitgift“: Die erste eigene Sorte der Obstbaumschule, die mit der Marktreife nach 20 Jahren erstmals öffentlich präsentiert wurde. Der säulenförmige und deshalb für kleine Gärten geeignete Apfelbaum heißt „Lopini“, was sich von Ladenburgs römischem Stadtnamen Lopodunum ableitet. Bei Tochter Eva und ihren ehemaligen Mitstudierenden Katrin Görreßen und Patrick Böhler weiß Büttner die Firma in guten Händen. Das liegt am frischen Wind, den das Trio entfacht, beispielsweise auch im Internet: „Wir sind bei Marktschwärmer.de vertreten, was eine neuartige Kombination aus Internetshop und modernem Bauernmarkt ist“, erklärt Eva Büttner und ist ganz in ihrem Element.

Dabei wollte sie nach der Mittleren Reife nichts mit Obstbau zu tun haben. Erst nach dem Fachabitur und einer Schulteroperation wurde der Hobbyreiterin ihre wahre Berufung klar. Sie kann mit weiterer Unterstützung rechnen: Ihr Bruder Tim ist als gelernter Obstbauer ebenso vom Fach und sammelt zurzeit in Stuttgart Berufserfahrung. Der dritte Büttner-Spross Felix studiert Modemanagement und kennt sich in gestalterischen Fragen aus. Gerade hat die Familie den Hofladen neueröffnet. Das Sortiment umfasst je nach Jahreszeit alle neuen Obstsorten. Viele Besucher griffen zu bei Äpfeln, Saft und Apfelchips aus eigener Produktion.

