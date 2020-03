Erste Hürde geschafft

Die geplante Draußenschule Rhein-Neckar in Ladenburg ist im Genehmigungsverfahren einen entscheidenden Schritt vorangekommen: Das Regierungspräsidium Karlsruhe habe das Konzept geprüft und am Freitag mitgeteilt, dass es das wichtige Kriterium des „besonderen pädagogischen Interesses“ als erfüllt ansehe. „Das ist als Riesenerfolg zu verstehen und die erste Hürde wäre damit geschafft, aber es ist noch nicht in trockenen Tüchern“, erklärt Carolin Rückert von der Schulgründungsinitiative. Denn nun müsse auch das Kultusministerium grünes Licht für das Konzept geben, und danach seien noch das Bauliche und das Personelle zu klären. „Wir hoffen natürlich auf positive Rückmeldung aus Stuttgart“, sagt Rückert. Die Pädagogin und ihre Mitstreiter peilen eine mögliche Eröffnung im Schuljahr 2021/22 an. Im kommenden April soll eine Infoveranstaltung für interessierte Eltern im Ladenburger Rathaus stattfinden. Wir werden den genauen Termin mitteilen, sobald er feststeht. Die Mitglieder des gemeinnützigen Trägervereins „Draußen Lernen“ wünschen sich eine private Ganztagsgrundschule nach skandinavischem Modell der Udeskole in Ladenburg, die in der Umgebung einmalig wäre. pj

