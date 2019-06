Erster Abschnitt der „Martinshöfe“ bald fertig

Peter Jaschke

Der Ladenburger Neubaukomplex „Martinshöfe“ entlang der Wallstadter Straße nähert sich einem weiteren Meilenstein: Nach dem ersten Spatenstich im März 2018 sind die Rohbauarbeiten des ersten Abschnitts so gut wie abgeschlossen. „Die Ausbauarbeiten sind bereits im vollen Gange“, teilt Verena Sommerfeld als Leiterin des Regionalbüros Rhein-Neckar der BPD-Immobilienentwicklung auf Anfrage des „Mannheimer Morgen“ mit.

Zwischen Ende November 2019 Ende Januar 2020 sollen die ersten Wohnungen bezugsfertig sein. Auch die Rohbauarbeiten im zweiten Bauabschnitt befänden sich in den finalen Zügen, wie die Diplomingenieurin weiter ausführt. So erscheint es folgerichtig, dass ab kommenden Donnerstag, 27. Juni, der erste Kran bereits abgebaut werden kann. Dies ist mit einigem Aufwand und Lärm im Bereich „An den Martinsgärten“ und Ecke Schwedenweg verbunden, weshalb die Stadt alle Anwohner, Passanten und Friedhofsbesucher im Vorfeld um Verständnis bittet.

Die Fußgängerführung sei mit Barken abgesichert, Fahrräder müssten im Bereich des Friedhofsvorplatzes jedoch geschoben werden. Besucher des Friedhofes werden gebeten, die Zugänge an der Preysingstraße zu nutzen. Die 17 erforderlichen Transportfahrzeuge sollen rückwärts von der Schwarzkreuzstraße in den Weg „An den Martinsgärten“ einfahren. Der Verkehr werde dafür von Ordnern geregelt. Während der Stoßzeiten sollen keine Rangierfahrten stattfinden, um Schul- und Berufsverkehr nicht zu beeinträchtigen.

Weiterer Zeitplan

Wie sieht der weitere Zeitplan bis zur kompletten Fertigstellung aus? Projektentwicklerin Sommerfeld rechnet damit, dass der zweite Abschnitt je nach Witterung und Baufortschritt voraussichtlich ab Ende März 2020 bezugsfertig sein werde. Die Gesamtfertigstellung sei bis Ende Oktober 2020 geplant. Viele Leser dieser Zeitung interessiert, wie es um die voraussichtliche Belegung mit Arztpraxen bestellt ist. Immer wieder ist zu hören, dass unter anderem Augen-, HNO- und Hautarzt sowie ein ausgewiesener Orthopäde gebraucht würden. „Es wird eine Gemeinschaftspraxis für Allgemeinmedizin vertreten sein“, sagt Sommerfeld dazu. Eine weitere Fläche mit rund 187 Quadratmetern Fläche für eine mögliche Praxis oder eine medizinische Dienstleistung im ersten Obergeschoss sei momentan noch unbelegt. Was die Geschäftszeile im Erdgeschoss entlang der Wallstadter Straße betreffe, so sei nahezu alles belegt. Der Branchenmix enthalte Dienstleistungen unter anderem im Sozial- und Gesundheitsbereich.

Auch in puncto Wohnungen zeigt sich Sommerfeld „mit dem Verkaufserfolg bei diesem Projekt sehr zufrieden“: Gegenwärtig seien 95 Prozent der Wohnungen verkauft. Die BPD-Regionalbürochefin geht davon aus, das „Vertriebsbuch“ noch vor den Sommerferien schließen zu können. „Bei der tollen Lage des Grundstücks im schönen Ladenburg, der gelungenen Planung und dem Nutzungsmix überrascht mich persönlich die hohe Nachfrage nach unseren Wohnungen in den Martinshöfen jedoch nicht“, nimmt Sommerfeld Stellung. Drei noch zu erwerbende Wohnungen mit zwei und eine mit drei Zimmern gebe es nur noch im Gebäude für betreutes Wohnungen an der Wallstadter Straße.

