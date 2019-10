„Es geht immer noch schöner“

Stephanie Kuntermann

Vier Pfosten, ein Dach, ausgeführt aus Metall mit Pulverbeschichtung als Rostschutz: So könnten die Dächer aussehen, die die Stadt über die Fahrradständer an der Westseite des Bahnhofs bauen lassen will. „Wir wollen den Bahnhof sukzessive aufwerten“, erklärte Bürgermeister Stefan Schmutz, als er im Technischen Ausschuss ein Bild von einem solchen Dach

...