Ein sonniger Frühlings-Nachmittag in Ladenburg: Touristen laufen am Wasserturm vorbei direkt auf das spektakuläre Bury-Objekt zu. Die Aussichtsplattform zieht sie wie magisch an, dem etwas tiefer liegenden Bereich rechts vom Weg widmen sie keinen Blick. Eigentlich schade, denn bei der mit stattlichen Bäumen bestücken Wiese handelt es sich um den Benzpark, eine der vielen Sehenswürdigkeiten von Ladenburg. Allerdings locken keine Bänke oder Infotafeln in den Bereich.

Erste Autogarage der Welt

Der Park gehörte zur benachbarten Villa, die der Autoerfinder Carl Benz und seine Frau Bertha 1905 erwarben. Das Besondere an der Grünfläche: 1910 ließ Carl Benz darin ein turmartiges Gartenhaus errichten, dessen Untergeschoss als erste steinerne Autogarage der Welt gilt. Im Obergeschoss konnte der Autoerfinder seinen Arbeiten oder seinen Hobbys nachgehen. Seit 1973 nutzt der Motorsportclub Dr. Carl Benz (MSC) das Gartenhaus als Vereinsheim. Selten ist richtig Leben im Park: bei der Kerwe im Sommer und bei den Oldtimer-Picknicks der Classic-Abteilung des MSC.

Club und Stadt stört es, dass dem Benzpark nicht die Beachtung zukommt, die ihm gebührt. „Es geht uns um eine Aufwertung“, erläutert Eckhard Mayer, genannt „Ecki“, Sprecher der Oldtimersparte des Vereins. „Park und Garage sollten mehr in das Bewusstsein der Besucher rücken.“ Wichtig ist dem Verein auch, einen anderen Standort für das Benz-Denkmal zu finden, das etwas verdeckt unweit des Wasserturms am Rand des Parks steht. „Es gibt verschiedene Varianten für einen anderen Standort.“ Die Motivation des Vereins für sein Engagement: „Wir tragen ’Carl Benz’ in unserem Clubnamen und fühlen uns verpflichtet, für sein Erbe etwas zu tun.“ Der Verein möchte eine Beschilderung beisteuern, die derzeit in Planung ist: „Wir sind erst in der Entwicklungsphase.“

Auch die Stadt hat ein Interesse daran, den Benzpark in den kommenden Jahren attraktiver zu gestalten, wie Nicole Hoffmann, die Referentin von Bürgermeister Stefan Schmutz, auf Anfrage mitteilt: „Ziel ist es, die Aufenthaltsqualität zu steigern und gleichermaßen den historischen Ort stärker in das Bewusstsein zu bringen. So soll insbesondere der Bezug zwischen dem Wohnhaus, der Garage und dem Park im Mittelpunkt stehen.“ Dass es der Stadt ernst mit dem Projekt ist, zeigt die Tatsache, dass der Gemeinderat 35 000 Euro dafür im Haushalt bereitgestellt hat. Zudem, so Nicole Hoffmann, befinde sich die Stadt derzeit in Gesprächen mit einem Fachbüro für Garten- und Landschaftsbau, das erste Vorentwürfe ausarbeiten soll.

Sie erwähnt auch, dass der Motorsportclub an den Planungen beteiligt sei und aktiv daran mitwirke: „So sollen bereits in diesem Jahr Stelen an ausgewählten Stellen im Park platziert werden, die Besucher über das Leben und Wirken der Familie Benz informieren.“ Zudem befinde sich die Stadtverwaltung im Austausch mit der Daimler und Benz Stiftung sowie der Daimler AG.

