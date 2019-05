Mit einer privaten Fahrradbörse und arabisch inspiriertem Streetfood vom Lastenrad hat der Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen in Ladenburg seine kommunalpolitischen Ziele betont: „Wir wollen für neue Mobilität werben“, erklärt der Vorsitzende Denis Wermuth während eines Familientages im Rahmen des Wahlkampfes. „Ein Leben ohne eigenes Auto ist möglich,“ fügt der 35-Jährige schmunzelnd hinzu. Sinnvolle Alternativen wie Car-Sharing und Fahrradverleih gebe es ja bereits in der Römerstadt.

„Darüber wollen wir gerne mit Bürgern ins Gespräch kommen“, ergänzt er, denn die Ratsfraktion sollte nicht an der Bevölkerung vorbei entscheiden. Um noch mehr Autofahrer aufs Rad, in Fahrgemeinschaften oder in Busse und Bahnen zu bringen, bleibe noch einiges zu tun, so der Tenor der Kandidaten für Gemeinderat und Kreistag. „Wir Grünen stehen für Klimaschutz in der Gemeinde, und die Verkehrswende ist dabei ein Aspekt“, betont der 20-jährige Marius Steigerwald, der den Nachmittag mitorganisierte hat. Außerdem, ergänzt der Auszubildende, gehöre die Jugend mit ins Boot.

Dem pflichtet die 18-jährige Mannheimerin Johanna Meyn als Gast und Vorsitzende der Grünen Jugend Neckar-Bergstraße nur bei. „Ich finde es supergut, auf junge Wähler zu hören – und das nicht nur, wenn es um Schülerstreiks für den Klimaschutz geht.“

Ein weiteres Thema nennt Stadtrat Alexander Spangenberg, der sich über das Interesse am Familientag sichtlich freut. „Ich bin positiv überrascht, wie gut das genutzt wird.“ Mit den Kandidatinnen Marita Möller und Martina Lucas hat er eine Tour zu aus Radlersicht „neuralgischen Punkten“ vorbereitet, auf der man gleichzeitig Kilometer für das „Stadtradeln“ sammeln kann. „Es geht uns um mehr Sicherheit für Radfahrer“, erklärt der 72-Jährige. Weil künftig der Verkehr aus dem Neubaugebiet Nordstadt noch zunehmen werde, plädiert Alexander Spangenberg für eine Einbahnstraßenregelung in Neuer Anlage und Luisenstraße.

„Für eine erhöhte Sicherheit bedarf es aber Umbauten, sonst wird das eine Schnellstrecke“, schränkt er gleichzeitig ein. Auch das Entschärfen gefährlicher Kreuzungen, sichere Schul- und besser ausgebaute Radwege sowie mehr Komfort für S-Bahnreisende seien weitere wichtige Maßnahmen im Kampf für eine neue, umweltschonende Mobilität.

Mehr Radstellplätze wünscht sich die 29-jährige Zugpendlerin und Grünen-Spitzenkandidatin Jennifer Zimmermann. „Auch wenn das mal einen Parkplatz kostet“, legt sie ihre Prioritäten fest. Eine autofreie Innenstadt sei zwar nicht möglich, aber der Fuß- und Radverkehr sollte Vorrang haben.

Die Kleingärtnerin und Liederkranz-Sängerin nutze selbst bald einen Radanhänger für kurze Transporte. Ratsmitglied Max Keller würde die Altstadt an Wochenenden mit absenkbaren Pollern nur noch für Anwohner öffnen, damit möglichst viele Besucher ohne das eigene Auto nach Ladenburg kommen. So wie zum Familientag.

Nach Meinung der Stadträtin Hanne Zuber „läuft das Thema Mobilität richtig gut.“ Aus ihrer Sicht steht das eigens vorgefahrene Spielmobil für mehr aktives Mitgestalten durch Bürgerbeteiligung, auf das ihre Partei ebenfalls viel Wert legt. Fraktionskollegin Isabel Sohn-Frank fordert außerdem, dass die Stadt „in Sachen Kinderbetreuung noch etwas tun muss.“ pj

