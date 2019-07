„Es hilft anderen, und Haare wachsen wieder“

Die Ladenburgerin Lisa Heinz hatte bis vor kurzem noch hüftlanges Haar. Nicht weniger als 40 Zentimeter davon hat sie dieser Tage freiwillig und nach reiflicher Überlegung einer seriösen Organisation gespendet. Daraus entsteht eine Echthaarperücke für einen kranken Menschen, der von Haarausfall betroffen ist. „Ich wollte helfen“, erklärt die 14-jährige Schülerin des Carl-Benz-Gymnasiums (CBG) im Gespräch mit dem „MM“-Reporter, was sie zu diesem mutigen Schritt bewogen hat.

Der erste Impuls kam von ihrem Vater. Seit seine Schwester mit 29 den Kampf gegen Krebs verloren hatte, ist Martin Heinz sensibilisiert für das Thema und weiß, wie stark Patienten unter Nebenwirkungen der Behandlung leiden können. Für Frauen und Kinder ist, oft auch in Folge anderer Erkrankungen, der Verlust der eigenen Haare besonders schlimm, wie es auf der Internetseite des Bundesverbands der Zweithaar-Spezialisten (BVZ) heißt. „Papa hat in der Zeitung einen Artikel über Haarspenden gelesen und mich darauf aufmerksam gemacht“, erzählt Lisa. Sie ließ sich daraufhin die Haare noch ein wenig länger wachsen - und die Idee reifen. Lisa spielt Tennis, nimmt Klavierunterricht und tanzt gerne. Ihre Zwillingsschwester Lara trägt ihr Haar kurz. Es war also eine Entscheidung, die Lisa für sich alleine treffen musste.

„Alle haben mich hundertmal gefragt, ob ich es wirklich machen will“, berichtet sie von Reaktionen. Eine Freundin sei schockiert gewesen. „Aber dann fand sie es auch gut.“ Entscheidungshilfe konnte Magali Zweigler leisten: Die Ladenburgerin kümmert sich mit um das Management des Friseursalons „Apropos Haare“ in Mannheim. Ihr Lebenspartner ist wie Lisas Vater aktiver Basketballer. Von Martin Heinz auf das Thema angesprochen, war sie gleich Feuer und Flamme: „Ich finde das wahnsinnig toll, wenn sich junge Leute für das Schicksal anderer interessieren.“ Zweigler wandte sich an jenen BVZ, der ein standardisiertes Verfahren für Haarspenden anbietet, das jeder in Anspruch nehmen könne. „Das ist seriös“, versichert Zweigler. Echthaarperücken seien teurer, aber angenehmer zu tragen als solche aus Kunsthaar.

Manche kämpfen mit den Tränen

„Die Haare kommen auf jeden Fall da an, wo dringend welche benötigt werden, und es werden wirklich Perücken für Bedürftige gemacht“, erklärt BVZ-Geschäftsführerin Ramona Rausch auf Anfrage. Dabei handele es sich nicht nur um Kinder, sondern auch um Jugendliche oder erwachsene Frauen, die zum Beispiel an einer bestimmten Autoimmunerkrankung leiden, die Haarausfall verursacht. Deshalb geht es Zweigler darum, weitere Spender wie Lisa zu motivieren. „Ich war anfangs ein bisschen aufgeregt und habe mich gefragt, wie es hinterher wohl aussieht“, gesteht Lisa. Rückhalt gab es in der Familie, auch von ihrer Mutter Claudia Martini-Heinz. „Und Oma hat sich auch gefreut, dass ich es mache“, sagt das selbstbewusste Mädchen lächelnd.

„Viele Kundinnen im Salon haben mich bewundert“, berichtet Lisa vom entscheidenden Tag. „Wenn man davon ausgeht, dass Haare einen Zentimeter pro Monat wachsen, kann sich jeder vorstellen, was da bei 40 Zentimetern an Lebenszeit weggeschnitten wird“, sagt Zweigler. Manche Frauen kämpften schon mit den Tränen, wenn nur fünf Zentimeter abgeschnitten werden sollten. „Magali und meine Friseurin Tina haben sich sehr nett um mich gekümmert“, sagt Lisa. Freilich, so Zweigler, habe es auch die Fachfrau Tina Nguyen Überwindung gekostet, 40 Zentimeter abzuschneiden. Für die gute Sache sei es ihr aber leichter gefallen. Bereut Lisa ihren Schritt? „Nö, ich find´s super: Es hilft anderen, und meine Haare wachsen ja wieder“, erklärt der Teenager fröhlich. Mit dem neuen Haarschnitt fühle sie sich leichter. Am Ende des Gesprächs wird Lisa klar: „Ich würde es wieder tun.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.07.2019