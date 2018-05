„Es ist so schön urig und familiär hier“

Anzeige

Das 11. Freiluftfest der Lobdengau-Brauerei in der Ladenburger Färbergasse hat erneut großen Anklang gefunden. „Es läuft super“, sagte Diplombraumeister Kai Müller als Gastgeber am Samstagnachmittag bei strahlendem Sonnenschein zufrieden.

„Kais Brauereiband“ um Trompeter Lothar Blüm sorgte für zünftige Blasmusik zu Bier und Brauereibraten. „Wenn man Ladenburger ist und hier so etwas Gutes angeboten wird, muss man das auch annehmen“, erklärte Dieter Schreckenberger, der mit seinen beiden Stiefsöhnen und deren Kumpels anstieß.

„Atmosphäre und Stimmung“ schätzte Volker Kirsch. Er ist Kapitän der „Wahnsinnspaddler“ aus Ladenburg und Heddesheim, die sich zurzeit aufs Drachenbootrennen der Römerstadt am 30. Juni und 1. Juli auf dem Neckar vorbereiten. „Wir starten in der Fun-Klasse, der Spaß steht bei uns im Vordergrund, auch hier und jetzt“, so Kirsch.