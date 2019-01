Es knabbert der Biber am Rombach

Biber sind nicht nur streng geschützte, sondern auch extrem scheue Tiere. Nur ganz selten sind sie tagsüber zu beobachten. Um so wertvoller ist das Video, das der Neubotzheimer Familie Wolf gelungen ist. Es zeigt ein Exemplar des Ladenburger Biberpärchens, das seit 2017 im Rombach zwei Burgen gebaut hat (wir berichteten im Sommer ausführlich). Die kurze Filmsequenz zeigt einen der Ladenburger Biber, kurz bevor er nachts einen Baumstamm in der charakteristischen Art und Weise in Sanduhrform bearbeitet um Baumaterial zu gewinnen.

Die Bilder entstanden durch eine Kamera zur Wildbeobachtung mit hochsensiblem Infrarot-Bewegungssensor. Wie der amtlich zuständige Biber-Beauftragte Ulrich Weinhold gegenüber dem „MM“ mitgeteilt hatte, fiel es erst im Dürresommer 2018 so richtig auf, dass auf Wiesenrändern und Äckern nahe des Ufers trotz großer Trockenheit und niedrigem Wasserstand häufig Pfützen standen. Für diesen Rückstau sorgen nach wie vor die solide Holzbauten des bis zu einen Meter großen Nagetiers mit dem breit abgeflachten und beschuppten Schwanz. Als ausgesprochenes Familientier lebt Deutschlands größtes Nagetier in solchen „Burgen“ mit sogenanntem Wohnkessel in der Mitte und Eingang unter Wasser.

Streng geschützte Tierart

Für Biologe Weinhold ist es gewässerökologisch positiv zu bewerten, dass diese streng geschützte Tierart hierzulande wieder häufiger vorkommt. Dies sorge nämlich für ein natürlicheres Bachbett, was wiederum Jungfische, Libellen und Eisvögel nach sich ziehe. Das Tier könne sogar Hochwasserspitzen wegnehmen, weil es Überflutungsflächen schaffe.

Mancher Landwirt sieht genau deshalb wertvolle Ackerflächen bedroht. „Der Biber-Bau in Ladenburg sitzt an einer sehr guten Stelle und ist relativ unproblematisch zu managen“, erklärt Weinhold. 25 000 Euro hat die Stadt Ladenburg für dieses Bibermanagement dieser Tage im Haushalt 2019 eingestellt.

Dammdrainage eingebaut

Auch in Dossenheim hat Weinhold zu tun: Dort sorgt der Damm eines vermutlichen Sprösslings des Ladenburger Paars jedoch für mehr Probleme. Die Dossenheimer haben ihn dennoch liebevoll „Justin“ getauft – nach dem US-Popstar Justin Bieber. Während sich seine Eltern einen Bereich ausgesucht haben, der als natürlicher Überflutungsraum gilt, haust Justin an sensiblerer Stelle. Damit die unterhalb gelegene Straße bei Starkregen nicht mehr überflutet wird, wurde dort eine Dammdrainage eingebaut. pj

