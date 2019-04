Es mangelt an Koordination

Wie seniorenfreundlich ist Ladenburg? Die Stadt hat auf dem Gebiet einiges erreicht, aber es bleibt noch viel zu tun. Das war der Eindruck, der bei der Veranstaltung „Ladenburg – eine seniorenfreundliche Stadt?“ entstand, zu der die Lenkungsgruppe des „Stadtentwicklungsprozesses Seniorenfreundliches Ladenburg“ und die Arbeitsgemeinschaft Senioren in den Domhof eingeladen hatten. Für die Veranstalter versprach Diakon Thomas Pilz den rund 50 Zuhörern, dass es keinen Fachvortrag geben werde, sondern ein lockeres Gespräch.

In seiner Einführung wies Bürgermeister Stefan Schmutz darauf hin, dass sich die Zahl der über 80-Jährigen in Ladenburg bis 2030 um rund 80 Prozent erhöhen werde. Die Stadt zähle mit einem Durchschnittsalter von 45,5 Jahren zu den ältesten Kommunen im Rhein-Neckar-Kreis. Als einen Grund dafür nannte er das stagnierende Wohnungsangebot während der vergangenen 30 Jahre: Die Älteren blieben, die Jungen gingen. Schmutz wies auch auf die Bemühungen der Stadt hin, die Barrierefreiheit zu verbessern. Er erwähnte den Umbau von Bushaltestellen, mehr abgesenkte Bordsteine und die schrittweise Erneuerung des Altstadtpflasters. Zum Schluss: „Ich würde Ihnen auch gern eine Ü-70–Party anbieten.“

Zu Beginn seiner Moderation gab Steve Kühny, der für die erkrankte Gabriele Ensink eingesprungen war, eine Kabaretteinlage. Er spielte Situationen mit Senioren nach, wie Erlebnisse mit einer alten Frau an der Supermarktkasse („Hott mich ä Minut gekoscht“). Dann klärte der Dozent und Altenpfleger aber auf, weshalb die alten Menschen so handeln.

Die Podiumsdiskussion mit Vertretern der fünf Rathausparteien zeigte, dass zwischen ihnen weitgehende Übereinstimmung sowohl in der Beschreibung des Ist-Zustandes als auch bei Verbesserungsvorschlägen besteht. Stadträtin Gudrun Ruster (Freie Wähler) sprach von großen Fortschritten: „Ladenburg ist seniorenfreundlich.“ Stadträtin Hanne Zuber (Grüne) teilt diese Einschätzung und schlug die Einrichtung eines Begegnungshauses für Jung und Alt vor. „Wir sind auf einem guten Weg“, bilanzierte Stadtrat Karl-Martin Hoffmann (CDU): „Und wenn ich einmal alt bin, ist vielleicht alles super in Ordnung.“

Ehrenamtliche fehlen

„Im Kölner Norden sieht es nicht so rosig aus“, verglich Ursula Völkel (FDP) die Zustände in Ladenburg mit denen in ihrer Heimatstadt. Allerdings fühlten sich viele Menschen einsam. Ein Mittel dagegen könnten Patenschaften zwischen Senioren und Kindern oder Jugendlichen sein. Stadträtin Angelika Gelle (SPD) ist der Auffassung, dass Ehrenamtliche fehlen: „Die, die sich schon engagieren, können es nicht alleine schaffen. Man bräuchte jemanden, der das koordiniert.“

Das Seniorenbüro leiste gute Arbeit, meinte Völkel. Aber die Öffnungszeiten wären zu kurz. Hoffmann plädierte für ein Mehrgenerationenhaus. „Es gibt auch fitte und agile Ältere“, merkte Ruster an. Denen müsse man ebenfalls Angebote machen.

Immer wieder meldeten sich Zuhörer zu Wort, darunter auch Ulrike Karg vom Arbeitskreis Stadtmarketing. „In Schriesheim läuft es besser“, meinte sie und verwies auf die Unterstützung durch die Stadt. In Ladenburg dagegen wirke vieles „eher zerfranst“.

„Was werden Sie in Ihre Arbeit im Gemeinderat mitnehmen?“, wollte der Moderator schließlich von den vier Stadträten und der Kandidatin wissen. Ruster versprach, das Gehörte möglichst umzusetzen. Die SPD will mit dem Rollator durch die Stadt fahren, um Problemstellen aufzuspüren, so Angelika Gelle. Und sie forderte eine volle Stelle in der Verwaltung, um die Belange der Senioren zu koordinieren. Zuber plädierte ebenfalls für einen Koordinator, zudem für Räume, in den generationenübergreifende Treffen stattfinden könnten. Auch Hoffmann versprach, die Anregungen mit in seine Fraktion zu nehmen.

Für Auflockerung sorgte das Ladenburger Improvisationstheater Stehgreif & Guck mit thematisch passenden Szenen, die die Zuschauer immer wieder zum Lachen brachten. kba

© Mannheimer Morgen, Samstag, 13.04.2019