„Es sind beides wundervolle Künstler“

Schmutz: Mehr für Kulturelles tun

Bei der Eröffnung sitzt mit der Heidelberger Musikerin Julia Vardigans, so die KVL-Vorsitzende, „eine echte Könnerin“ am Cello. Ihr ausdrucksstarkes, obertonreiches Spiel rollt dem „Dialog des Stofflichen“ den passenden Klangteppich aus. „Das gezeigte Oeuvre umkreist das Thema Zeit und Leben – Lebenszeit“, erklärt die promovierte Heidelberger Kunsthistorikerin Maria Lucia Weigel AINOs Werk. In ihrer Arbeit „Games“ habe die Künstlerin miniaturisierte Figuren rasterartig angeordnet und auf dem Bildträger in Wachs eingegossen, das hier ein wichtiges Arbeitsmaterial sei. So arrangiere AINO auch Nägel „spannungsreich“ auf einer Wachsschicht.

Ganz der menschlichen Figur widme sich Fujiwara in seinem Schaffen. „Er setzt sie als Einzelfigur in Szene und deutet damit in seinen Rauminstallationen auf subtile Weise Möglichkeiten psychischer Gestimmtheit an“, so Weigel. Glasscheiben vor den Figuren bezeichneten den „psychischen Abstand, der jeden von uns zur Person werden lässt“. Damit thematisiere der Künstler die „empfundene Grenze zwischen dem Selbst und dem Außen“.

Stellvertretend für Museumsleiter Andreas Hensen lobte Bürgermeister Stefan Schmutz begeistert den „kulturellen Höhepunkt“, den der KVL erneut setze. Er thematisiert auch, dass die Reihe „Kultur im Domhof“ entfällt, weil man sich „nicht mit dem Veranstalter einigen“ konnte (wir berichteten ausführlich). Doch sehe er ein, „dass wir in Ladenburg doch mehr tun müssten im Hinblick auf Kulturelles“.

