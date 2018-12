Ex-Trainer erhält Ehrennadel in Gold

Großer Beifall für Rainer Elias: Während der langjährige Trainer der ersten Mannschaft des Fußball-Vereins (FV) 03 Ladenburg zur Ehrung nach vorne kommt, erheben sich viele Mitglieder anerkennend von ihren Sitzplätzen im Kaiserkeller. Wo einst gekrönte Häupter feierten, nahm Elias aus der Hand von FV-Chef Thomas Thieme jetzt die Ehrennadel in Gold entgegen. In der im Mai bevorstehenden Hauptversammlung will Thieme noch die Ehrenmitgliedschaft für Elias vorschlagen. Der „MM“ hat Elias am Freitag in einem ausführlichen Bericht vorgestellt.

Dessen 22-jährige Karriere als Chefcoach der Nulldreier ist für Thieme „wahrscheinlich ein Rekord im Rhein-Neckar-Kreis oder sogar in Deutschland“. Dies allein sei schon eine Leistung, die Respekt verdiene. Obendrein habe Elias, anfangs noch als Spielertrainer, ab 1996 mit seinen Toren den sportlichen Wiederaufbau des Vereins befördert. „Menschlichkeit stand beim ihm auch bei der Führung der jungen Spieler im Vordergrund“, sagt Thieme, der den Verein seit 1995 leitet.

Aus Liebe zum Beruf

„Rainer hätte ganz oben spielen können“, habe dies aber auch aus Liebe zu seinem Beruf als Steinmetz und Bildhauer nicht getan, so Thieme über den in Feudenheim aufgewachsenen Elias, der zum runden Geburtstag nachträglich das Trikot mit der Nummer 60 bekommt. Schon als Jugendspieler kickte Willi Dengler erfolgreich im gelbschwarzen Trikot der Nulldreier. Das war vor 50 Jahren. Dengler zählte erst acht Lenze. Als Mitglied der „Goldenen A-Jugend“ des Vereins wechselte er zehn Jahre später auf den Spuren seines Vaters Karl, einem Ehrenspielführer des Vereins, ebenso erfolgreich in die erste Mannschaft. Als Kassier habe Willi Dengler „dazu beigetragen, dass es den Verein heute überhaupt noch gibt“, so Thieme. Er fügt hinzu: „Schön, dass Willi jetzt als Jugendtrainer tätig ist, wo sein Sohn beim FV 03 spielt.“

Ebenso seit Jugendtagen kickte Axel Sturm für die Nulldreier. „Er gehörte als blutjunger Verteidiger zu unserem Meisterteam in der Zweiten Amateurliga und stieg in die Klasse auf, die heute der dritten Liga entsprechen würde“, würdigte Thieme die sportliche Glanzzeit in Sturms 50-jähriger Mitgliedschaft und hob hervor: „Er ist uns immer treu geblieben.“ Dies zeichne ebenfalls Fritz Schork aus, der auch noch nach 60 Jahren regelmäßig aus Hemsbach zu den FV-Heimspielen komme.

Vor 65 Jahren trat Kurt Hemmlein bei. „Er war Fahnenträger bei der Beerdigung von Ex-Bürgermeister Hermann Hohn, der in den 1930ern Nulldreier-Vorsitzender war“, erklärte Thieme. Für 70-jährige Treue soll Herbert Gärtner, der aus gesundheitlichen Gründen fehlte, nachträglich ausgezeichnet werden. In Abwesenheit wurde auch Rolf-Detlef Neugart (50 Jahre) geehrt.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 27.12.2018