Exklusives Baseballtraining für Cedric und Antonia

Anzeige

Potentieller Nachwuchs gesucht

„Wir zeigen Euch, wie Baseball geht“, sagte mit Ella übrigens eine künftige Mitschülerin Cedrics am CBG, die nach eigener Aussage sportlich pausieren will, um sich voll auf das Abitur 2019 zu konzentrieren. Dann hieß es „Handschuh an“ und ab auf das Baseballfeld. Infield, Outfield, Wurfhügel des Pitchers, Home-Plate, Fangen, Werfen und Schlagen mit der Keule: Gerstenberger erklärte die Grundlagen einer Sportart, die Einwanderer in den USA ab Mitte des 19. Jahrhunderts aus europäischen Schlagballspielen weiterentwickelten. „Meine aktive Zeit bei den Romans begann auch mit einem Ferienspiel, nachdem ich die Sportart bei einem USA-Aufenthalt kennengelernt hatte“, erinnerte Gerstenberger an seine Anfänge. Und freilich sei dieses Angebot bis heute dafür gedacht, potenziellen Nachwuchs für den Baseballsport zu begeistern. Die beiden jüngsten Teilnehmer zeigten sich talentiert. Ansprechpartner für alle Interessenten ist Gerstenberger (E-Mail: jan.gerstenberger@romans.de). pj

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 09.08.2018