Fahrräder sollen Familie entlasten

Schönes Zeichen sozialen Zusammenhalts: Für eine Ladenburger Familie, die unverschuldet in eine Notlage geraten ist, hat der Rotary-Club Schriesheim-Lobdengau ausnahmsweise zwei Jugendfahrräder im Gesamtwert von 700 Euro gestiftet. „Dadurch wollen wir die Mutter entlasten“, erklärte Karl F. Glenz als Gemeindienstleiter des hiesigen Serviceclubs. Jene Frau habe Bürgermeister Stefan Schmutz angesprochen, der sich wiederum an die Rotarier gewandt habe, die in dieser Region vor genau 25 Jahren gegründet wurden.

„Die Vorgeschichte ist tragisch, und deshalb haben wir als Stadt überlegt, wie wir helfen können“, sagte Bürgermeister Stefan Schmutz, als er die Spende bei Radsport Ruster „einlöste“. Den Rotariern sei es wichtig gewesen, das lokale Gewerbe zu unterstützen. „Wir können nicht einfach Geld geben, wollen aber etwas tun, damit sich die Mutter um die wesentlichen Dinge kümmern kann und nicht noch Fahrten zu Schulen und Vereinen übernehmen muss“, führte Glenz auch im Namen von Rotary-Präsident Karl-Heinrich Lorenz aus. Dieser hatte Schmutz bei der Jubiläumsfeier im September zugesichert, stets ein offenes Ohr für Notfälle zu haben. „Schön, dass Hilfe möglich geworden ist“, zeigte sich Schmutz dankbar. pj

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 20.11.2018