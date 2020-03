Dem Thema „Gib Frieden“ widmet sich der Familiengottesdienst zur Fastenaktion des Hilfswerks Misereor in der Ladenburger St. Gallus-Kirche am Samstag, 14. März, um 18 Uhr.

Der Gottesdienst drehe sich um das Schicksal syrischer Flüchtlinge im Libanon, wo Misereor mit verschiedenen Projekten versuche, den Menschen Kraft und Perspektive zu geben sowie Bildung und psychosoziale Hilfen anzubieten, damit „Frieden wachsen“ könne.

In Gebeten, Liedern und Texten soll an diesem Abend das Bedürfnis aller Menschen nach einem friedlichen und freien Miteinander zur Sprache kommen. Gäste seien willkommen, heißt es in der Einladung des Hilfswerks.

