Fastnachter geben nicht auf

Wenn ein Karnevalsverein ein sommerliches Ferienspiel anbietet, dann begrüßt die amtierende Kinderprinzessin alle Teilnehmer per Handschlag. Und weil das Motto bei diesem Spaß außerhalb der närrischen Saison „Aloha statt Ahoi“ lautet, hängt „Rosella I. von Venezia“ in ihrem goldenen Kleid lächelnd jedem Kind noch eine Blumenkette um. Alle strahlen erfreut über diese freundliche Geste, die auf dem Hof an der Dalberg-Grundschule einen Hauch von Hawaii verbreitet. Sichtlich großen Spaß haben die Mädchen und Jungen außerdem an mehreren Geschicklichkeitsspielen.

„Wir wagen noch einmal einen Versuch“, sagt „Ratze“-Chefin und Gardetanztrainerin Ulrike Schwarz. Im Vorjahr hatten die Fasnachter nicht am Ferienprogramm teilgenommen, nachdem 2016 nur zwei Kinder gekommen waren, weil der damalige Freibadkioskpächter am selben Nachmittag überraschend eine attraktive „Platsch-Party“ anbot. „Wir geben nicht auf“, erklärt Schwarz und bezieht dies nicht nur auf das Ferienprogramm, sondern auch auf die Situation des Vereins. Nach dem Aus für die närrischen Sitzungen vor mehreren Jahren hätten sich viele Aktive zurückgezogen, bedauert die Vorsitzende.

„Die Nachwuchsarbeit in den Tanzgarden läuft aber gut, und da sind wir auch erfolgreich“, betont sie. Trainiert wird im Ida-Scipio-Seniorenheim in der Mannheimer Murgstraße 2-6 am Herzogenriedpark. „Da haben die Älteren auch etwas davon“, weiß die Trainerin. Als Vorsitzende will sie zusammen dem Athletik-Sport-Verein (ASV) „versuchen, einen närrischen Abend von klein auf wieder aufzubauen“. Vom Erfolg der närrischen Turnstunde mit ASV-Betreuerin Karin Körner, der 2019 zum dritten Mal stattfinden soll, sieht sie sich bestärkt. Schon beim kommenden Ladenburger Altstadtfest wollen die Ratze in der „Hexescheier“ (Nagelschmiedgasse) ebenso Flagge zeigen wie bei der Halloween-Party am 20. Oktober in der Mannheimer Murgstraße. pj

Montag, 20.08.2018