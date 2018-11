FDP tut sich mit Liste „diesmal besonders schwer“

Valentin zahnt. Vielleicht war der kleine Mann aber auch nur müde. Oder war ihm langweilig? Jedenfalls hielt er seine Eltern gehörig auf Trab. Sein Vater legte den Finger in eine Wunde: „Unser Sohn besucht eine Kita in Neckarhausen, weil wir hier keinen Platz für ihn gefunden haben“, sagte Emanuel Kollmann. Mit „hier“ meinte der 30-jährige Jurist und angehende Doktorand in Mannheim seine neue Heimatstadt Ladenburg, wo der FDP-Stadtverband in der „Cronberger Mühle“ seine Hauptversammlung mit 14 Mitgliedern und Gästen wie Kreisrat Dietrich Herold (Edingen-Neckarhausen) abhielt.

Die Stimmberechtigten unter ihnen wählten Kollmann, den früheren Chef der Mannheimer Jungliberalen, zu ihrem neuen Vizevorsitzenden. Das Stichwort „unzureichende Kinderbetreuung“ hatte ihm zuvor FDP-Einzelstadtrat Wolfgang Luppe geliefert: „Wir müssen Ganztagsplätze stärker fördern“, stellte er auch als Ortsvorsitzender fest. Die Stadt habe diese Entwicklung nicht rechtzeitig kommen sehen, was man kritisieren dürfe. Durch die Neubaugebiete werde Ladenburg um 2.500 Einwohner wachsen, darunter viele junge Familien. „Die wollen ihre Kinder betreut wissen“, sagte Luppe. Schon jetzt werde dieses Thema dem Bürgermeister bei jeder Sprechstunde „um die Ohren gehauen“, so Luppe. Deshalb werde man erhebliche Mittel in die Kinderbetreuung stecken müssen.

„Das wird aber auch Zeit“, merkte Bärbel Luppe als Mitglied dazu an. Sitznachbarin Waltraud Lutz wünschte sich ebenso mehr Bewusstsein für konkrete Probleme, auch von den Bundesliberalen. Das bekam der Abgeordnete Jens Brandenburg als Sitzungsgast zu spüren, der von seiner Berliner Parlamentsarbeit berichtet hatte. „Es ist unglaublich, wie viel Unterricht ausfällt“, sagte die aktive Großmutter und Oberstudienrätin im Ruhestand. „Wenn man da mal wirksam einschreiten würde, könnte man Wahlen gewinnen“, meinte Lutz. Zu den ihrer Meinung nach zu abstrakten Ideen der FDP zum Thema Bildung sagte die frühere Gymnasiallehrerin: „Kinder müssen ordentlich lesen lernen und betreut werden.“ Das fand auch bei Luppe Zustimmung: „Wir müssen mehr Themen in den Vordergrund rücken, die konkret, vor Ort, auf den Nägeln brennen.“

Einige solcher Punkte sprach Luppe eingangs an, als er aktuelle Gemeinderatsthemen darlegte. Dazu zählt für ihn auch die Schaffung bezahlbaren Wohnraums im Neubaugebiet Nordstadt-Kurzgewann. Ob er seine kommunalpolitischen Vorstellungen auch in der künftigen Wahlperiode im Gemeinderat einbringen wird, ließ Luppe offen. Denn die Suche nach Kandidaten für die Wahlliste gestalte sich diesmal besonders schwer. „Bevor ich nicht sicher bin, dass wir die Liste mit guten Leuten, darunter auch Nicht-Mitgliedern, voll oder annähernd voll bekommen und wir unser Mandat mindestens halten können, kann ich nicht bestätigen, dass wir wieder antreten“, erklärte Luppe gegenüber dem „Mannheimer Morgen“.

Das gelte in gleicher Weise auch für Luppes persönliche Kandidatur. Die jüngste Hauptversammlung gebe jedoch Anlass für Optimismus. Dafür stehe auch sein neuer Stellvertreter Kollmann. „Er möchte sich engagieren und hat jugendlichen Schwung. Wir werden uns gut ergänzen.“ Luppe will sich dafür einsetzen, dass Kollmann einen attraktiven Listenplatz bekomme, falls die FDP antrete. pj

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 20.11.2018