FDP über digitale Bildung

„Digitale Bildung – Raus aus der Kreidezeit“ lautet der Titel einer Veranstaltung, zu der die FDP am Dienstag, 23. April, um 19.30 Uhr in die Gaststätte El Greco (Jahnstraße 4) einlädt. Referent ist der Bundestagsabgeordnete Jens Brandenburg, Sprecher für Studium, berufliche Bildung und lebenslanges Lernen der FDP-Bundestagsfraktion.

Digitale Angebote ermöglichen bereits heute individuelles und maßgeschneidertes Lernen, heißt es in der Einladung. Dennoch sei die Digitalisierung an vielen Schulen noch nicht angekommen. Der Breitbandausbau hat in Ladenburg gerade erst begonnen, schreibt die FDP. Es gibt viele offene Fragen: Ab welchem Schuljahr soll die Digitalisierung eingeführt werden? Was ändert sich durch die Digitalisierung, was ermöglicht sie? Wer zahlt? red

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.04.2019