„Fehler aus der Vergangenheit“ nicht wiederholen

Die Sportvereine freuen sich über die Entscheidung des Gemeinderats, eine Dreifeld-Sporthalle im Bereich Römerstadion zu bauen. Die Kulturvereine dagegen fragen sich, ob auch auf ihre Belange Rücksicht genommen wird. Bürgermeister Stefan Schmutz kennt diesen „berechtigen Wunsch“, verteidigt aber im Gespräch mit dem „MM“ die klare Festlegung auf den Bau einer Halle für Schul- und Vereinssport: „Wir wollen in der aktuellen Situation keine Vermischung. Denn die Vermischung von unterschiedlichen Interessen hat bewirkt, dass die Diskussion länger dauert und im schlechtesten Fall nicht entschieden wird.“

Es gehe aber darum, so Schmutz weiter, eine schnelle Umsetzung zu erreichen, auch mit Blick auf den wachsenden Bedarf wegen der Bewohner der Neubaugebiete: „Uns läuft die Zeit weg.“

Bis zu 200 Zuschauer

Wenn die Lobdengauhalle saniert wird, können die Sportvereine in die neue Halle ausweichen. Wo sollen während dieser Zeit aber größere kulturelle Veranstaltungen einen Ort haben? Feuerwehrball, Bauerntheater, Einschulungsfeiern und ähnliches können nach Auffassung des Bürgermeisters durchaus in der neuen Halle stattfinden, falls es freie Kapazitäten gibt. Allerdings will er die Zuschauerzahl dort auf „bis zu 200“ begrenzen, um höhere Auflagen für Sicherheit und Brandschutz zu vermeiden. Die Wünsche der kulturellen Vereine möchte Schmutz dann diskutieren, wenn es um die künftige Nutzung der Lobdengauhalle geht. Deren Sanierung kann allerdings nicht vor 2021 beginnen, weil erst dann die neue Halle steht.

Wie lange die Sanierung dauern wird, kann das Stadtoberhaupt nicht sagen: „Es ist ein Bau der 1970er Jahre, an dem wenig gemacht worden ist. Etwas über die Dauer der Sanierung zu sagen, wäre deshalb reine Kaffeesatzleserei.“

Der Bürgermeister schildert die Etappen auf dem Weg zur neuen Halle. Als ersten Schritt nennt er die Machbarkeitsstudie, dann die Entscheidung zwischen den vier Standorten „und schließlich die Frage, ob wir uns das Projekt überhaupt leisten können“. Danach sehe man weiter. „Aber dass man eine solche Halle nicht zum Schnäppchenpreis kriegt, ist klar.“

Zügig umsetzbar

Großen Wert legt Stefan Schmutz auf die Feststellung, dass er „Fehler aus der Vergangenheit“ auf keinen Fall wiederholen will: dass lange über die Nutzungsmöglichkeiten einer Halle diskutiert wird und keine Lösung zustande kommt. Deswegen setzt er auf eine aus seiner Sicht relativ zügig umsetzbare Variante: eine Halle mit begrenzten Nutzungsmöglichkeiten für den Schul- und Vereinssport. Hier sieht der Bürgermeister auch den dringendsten Bedarf.

Schon lange gibt es bei den kulturellen Vereinen der Römerstadt den Wunsch nach einem Saal mittlerer Größe für ihre Veranstaltungen. Bürgermeister Schmutz weiß das, will aber keine Verquickung mit der aktuellen Diskussion um eine Sporthalle: „Die muss unabhängig geführt werden.“

Domhof ist zu klein

Jörg Boguslawski begrüßt, dass eine neue Sporthalle gebaut wird. Denn dem Vorsitzenden des Liederkranz sind die Nöte der Sportvereine natürlich bekannt. Aber: „Man sollte sich Gedanken machen, ob diese Halle auch kulturell genutzt werden kann.“ Bedarf gebe es zweifellos. Die Nutzung der Lobdengauhalle sei wegen der Konkurrenz mit den Sportvereinen nämlich oft schwierig. Und den Domhof bewertet Boguslawski als zu klein und ungeeignet für Konzerte.

Der Liederkranz-Vorsitzende setzt darauf, dass noch keine endgültige Entscheidung über die Art der Halle gefallen ist: „Ich denke, wenn man den Standort festgelegt hat, dürfte es bestimmt Diskussionen darüber geben, wie die Halle geplant wird. Und ich hoffe, dass der Gemeinderat dabei auch die Interessen der Kulturvereine berücksichtigt.“

