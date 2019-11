Felbek wieder im Rathaus

Aus dem Ruhestand zurück ins Rathaus: Dieses Comeback ist Herbert Felbek gelungen. „Mir macht es Spaß“, sagt der 68-jährige frühere Tiefbauchef in Ladenburg strahlend. Er war vor sieben Jahren in Altersteilzeit gegangen und gehörte zwischenzeitlich für die SPD dem Gemeinderat an. Nachdem er nicht wiedergewählt worden war, kam die Anfrage, ob er für zehn Stunden wöchentlich die Technische Verwaltung unterstützen würde.

Felbek sagte zu und betreut jetzt Projekte wie die Sanierung des letzten Abschnitts der Kirchenstraße. Nachdem Tiefbauprojektleiterin Nicole Ernst-Karch in Sinsheim eine neue berufliche Herausforderung angenommen hatte, arbeitet Felbek deren Nachfolgerin ein: Die berufserfahrene Landschaftsarchitektin Emilia Szarzynska begleitet seit 4. November schwerpunktmäßig das Thema Grünflächen in der Verwaltung. „Wir geben ihr Gelegenheit, im Bereich Tiefbau erste Erfahrungen zu machen“, schreibt die Pressestelle im Rathaus. pj

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.11.2019