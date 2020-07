Ferienspaß in Ladenburg nicht mehr zum Nulltarif

Es ist schon eine verrückte Situation: Zuletzt hatte so manches Ferienangebot von Ladenburger Vereinen weniger Anklang gefunden als noch vor einigen Jahren. Doch diesen Sommer wäre ein solches Programm von Ehrenamtlichen, wie bislang gewohnt, Corona-bedingt wohl gefragter denn je, weil viele Familien nicht verreisen und auch das Freibad nur eingeschränkt nutzbar ist. Es liegen der Stadtverwaltung nach Auskunft von Bürgermeister Stefan Schmutz jedoch kaum Termine vor.

„Ich will den Vereinen nicht vorgreifen, aber die meisten sind aufgrund der Lage noch zurückhaltend und das Angebot ist sehr reduziert“, sagt Schmutz. „Auch deshalb“, so führt Schmutz weiter aus, „haben wir gesagt: Wir müssen eine Alternative bieten und Familien mit Kindern ein Angebot machen“. Die Organisation habe Melanie Dommel, die Leiterin der Volkshochschule (VHS) Ladenburg-Ilvesheim, federführend übernommen. Innerhalb von nur sechs Wochen habe sie zusammen mit Claudia Döhner von der Stabsstelle Stadtmarketing im Rathaus eine „beindruckende Vielfalt“ an qualitätvollen Kursideen für die komplette Ferienzeit aus dem Boden gestampft, städtische Kooperationspartner wie Stadtbibliothek und Lobdengau-Museum gewonnen sowie Lehrer, Studenten und Übungsleiter als Honorarkräfte verpflichtet.

Kreativ-Angebote, Workshops, sportliche Aktivitäten und Stützkurse für einen guten Start ins kommende Schuljahr sind für Kinder der Hauptzielgruppe von sechs bis etwa 13 Jahren bestimmt. Die Teilnahme kostet je nach Dauer und Aufwand durch qualifizierte Betreuer zwischen sieben und bis zu 94 Euro. Ausnahmen: die für Teilnehmer kostenlosen Schnuppertrainings bei der Tennisschule Pawlik. Etliche ein- und zweimalige Angebote liegen im Bereich von unter zehn bis 20 Euro. Dazu gehören unter anderem Mathe- und Deutschkurse für Grundschüler (7 bis 14 Euro), Schmuckmanufaktur für Mädchen (10 Euro), Filzwerkstatt (10 Euro), Zauberlehrgang (20 Euro), Sportspiele und „Auf den Spuren der Römer“ (je 19 Euro). Das Sommercamp „Natur & Spaß“ an drei Vormittagen ist für 56 Euro buchbar. Doch kosten „Mathe-Crashkurs“ für Fünft- bis Siebtklässler sowie Fremdsprachenkurse an fünf Vormittagen 94 Euro. Die aufwändige Kinderzirkuskompaktwoche an fünf Tagen wird für 125 Euro angeboten.

„Der städtische Sozialfonds bietet bei Bedarf unkompliziert Unterstützung an“, sagt Schmutz auf Nachfrage des Reporters. Warum die Stadt keinen Zuschuss gewähre, um bei solch hervorragenden Angeboten umfassend und für viele erschwinglichere Gebühren zu ermöglichen, erklärt Schmutz so: Organisation und Gestaltung des Programms lägen bei der VHS, die von der Stadt einen jährlichen Zuschuss erhalte. Die Stadt unterstütze das Programm, indem sie kostenlos Räume bereitstelle. „Weitergehende Haushaltsmittel stehen leider nicht zur Verfügung“, bedauert Schmutz.

„Wir sind als gemeinnütziger Verein wirklich nicht auf Gewinn aus und würden es gerne günstiger anbieten, aber anfallende Kosten müssen gedeckt sein“, betont VHS-Chefin Dommel. Da alle Angebote für maximal bis zu zwölf Kinder gedacht sind, ist eine „Anmeldung zwingend erforderlich“, heißt es in dem Programmflyer, der an allen Schulen ausgeteilt wird. Bei größerer Nachfrage soll es mehrere Veranstaltungsblöcke geben. Die Angebote finden großenteils im Anbau auf der Rückseite des Carl-Benz-Gymnasiums (CBG) statt. Über die Bürger-App der Stadt Ladenburg und die VHS-Internetseite (unter „Ferienprogramm“) können sich Eltern informieren. Die Anmeldung erfolgt über die VHS-Internetseite (www.vhs-ladenburg.de). pj

