Fest angestellte Fachkräfte sollen Qualität sichern

An der städtischen Musikschule Ladenburg bleibt zukünftig in jedem der fünf Fachbereiche jeweils mindestens eine Fachkraft fest angestellt. Nur die beiden Ergänzungsfächer Gesang sowie Ballett und Tanz werden allein von zwei Honorarkräften betreut. Das beschloss der Gemeinderat einstimmig. Im Vorfeld hatte Musikschulleiter Helmut Baumer im Verwaltungssauschuss über das Thema informiert. Hintergrund ist eine 17 Jahre alte Ratsentscheidung.

„Wir verbinden mit der jetzt beschlossenen Struktur eine Nachhaltigkeit, Steuerung und erhöhte Fachlichkeit gegenüber der ausschließlichen Beschäftigung von Honorarkräften“, sagte Schmutz. Ursprünglich war jedoch vorgesehen, dass ausscheidende Lehrkräfte, die nach Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) vergütet werden, allein durch freiberufliche Musiklehrer ersetzt werden. Diese unterlägen jedoch keiner Weisung der Musikschulleitung hinsichtlich der zeitlichen Lage der Unterrichtsstunden und der inhaltlichen Umsetzung des Unterrichts, so Schmutz.

Darunter würde die Qualität der Einrichtung leiden, so die herrschende Meinung am Ratstisch. Für den Fall, dass mehr als eine Fachkraft nach TvöD angestellt werden solle, bekomme der Rat jeweils Gelegenheit, über eine Ausnahme zu entscheiden, so Schmutz. Im Bereich Streichinstrumente stand eine solche sogleich an. Derzeit werden laut Beschlussvorlage 14 Lehrkräfte noch nach TVöD bezahlt.

Fünf arbeiten bereits als Honorarkräfte. In den nächsten acht Jahren verlassen altersbedingt weitere sechs Lehrer, die nach TVöd vergütet werden, die Einrichtung. Mittelfristig hätten dann mehr als die Hälfte der Kräfte keine feste vertragliche Bindung, was angesichts eines Fachkräftemangels und der Konkurrenz durch andere Musikschulen riskant sei.

Personalschlüssel anpassen

„Die Musikschule ist eine Bereicherung für die kulturelle Vielfalt“, sagte Sophian Habel (CDU). Man müsse sich den Herausforderungen stellen und den Personalschlüssel anpassen. Bei diesem wichtigen Begegnungsort und Partner der Schulen sei es wichtig, die Rahmenbedingungen für eine qualitätvolle Arbeit auch angesichts einer wachsenden Stadt zu sichern, fand Isabel Sohn-Frank (Grüne). „Die Qualität der Musikschule als unglaublich wichtigem Faktor in der Stadt muss unbedingt gehalten werden“, so Uta Blänsdorf-Zahner (SPD). „Wir wollen die Musikschule in die Zukunft führen“, sagte Gudrun Ruster (Freie Wähler). Dem schloss sich Ulla Völkel (FDP) an.

