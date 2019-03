Festchronik soll ohne Werbeanzeigen auskommen

Beim Verein der Naturfreunde in Ladenburg steht 2020 ein großes Ereignis bevor: Im kommenden Jahr feiert die Ortsgruppe ihren 100. Geburtstag. Der offizielle Jubiläumsauftakt soll am Samstag, 4. April 2020, stattfinden. Bärbel Schmohl aus dem wiedergewählten Vorstandsteam kündigte bei der Hauptversammlung im gemütlichen Vereinskeller unter der städtischen Turnhalle mit dem 6. Juni auch schon das Datum der Jubelfeier für alle mehr als 140 Mitglieder auf dem Freizeitgelände an.

„Eine Jubiläumsbroschüre ist in Arbeit, und wir vom Vorstand sind begeistert von dem vorliegenden Entwurf“, teilte Schmohl mit. Aus gestalterischen Gründen verzichte man bewusst auf Werbeanzeigen in der Chronik und damit aber auch auf Einnahmen zur Finanzierung. Um weitere Schritte setzen zu können, benötige man 7000 Euro für die Herstellung der Broschüre, so Schmohl.

Nach kurzer Diskussion beschloss die Versammlung einstimmig, nicht nur diese Ausgabe zu genehmigen, sondern auch das Budget der Geschäftsführung unter anderem für Ehrungen, Helferfest und die erneute Teilnahme am Drachenbootrennen zu erhöhen. Eine Nein-Stimme und zwei Enthaltungen gab es dagegen bei der Abstimmung darüber, die Beiträge zu erhöhen, was mehr als 30 Mitglieder befürworteten.

„Mit 587 Euro Überschuss ist kein Vereinsleben zu finanzieren“, verdeutlichte Schmohl. Alles in allem sei die Ortsgruppe „gut aufgestellt“ und habe 14 neue Mitglieder gewonnen, so Kassiererin Doris Trollmann. Dies bekräftigte Bernhard Zingraff als Revisor. Man sei „kein Gewinnsparverein“, sondern müsse in den Verein, seine Mitglieder und Anlagen investieren. „Weil wir uns auch nicht auf immer gute Erlöse bei Vereinsfesten verlassen können“ (Trollmann), sollen die Beiträge ab 2020 wie folgt steigen: Einzelmitglieder zahlen jährlich 62 Euro (vorher 52), Familien sind mit 95 statt 80 Euro dabei und Kinder mit 30 Euro (20).

Neue Jugendleitung

„Wir sind stolz, dass wir wieder eine Kindergruppe mit tollen Aktivitäten haben“, freute sich Vorstandssprecherin Schmohl darüber, dass die dreifache Mutter Liana de Martin del Zotto mit „viel Liebe zum Basteln“ und Unterstützung von Simon Scholz die Leitung der zehn Mädchen und Jungen übernommen habe. Die Gruppe war nach dem überraschenden Tod von Uschi Scholz und dem Studienbeginn ihrer Enkeltochter Julia kurz verwaist. „Wir vermissen Uschi“, sagte Schmohl beim Totengedenken.

Was im vergangenen Jahr an Aktivitäten wie den Renovierungsarbeiten im Vereinskeller gelaufen war, ließ Birgit Schünemann Revue passieren. Es folgten Berichte von Heinz Wagner (Platzwart), Melanie Sator (Senioren) sowie Renate und Helga Löber (Familiengruppe). Alle wurden ebenso wie Fritz Sinn und Hans-Peter Rosenzweig neben den bereits genannten Aktiven bei den Wahlen im Amt bestätigt.

