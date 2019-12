„FESTival“ mit drei Rockbands

Alle Jahre wieder steigt das „FESTival“ des Trägervereins zugunsten der pädagogischen Arbeit im Ladenburger Jugendzentrum „Kiste“: Bei der 18. Auflage am Samstag, 21. Dezember, treten ab 19.30 Uhr (Einlass) in der Pflastermühle drei Bands auf. Den Abend eröffnen Isles of Mars aus Ladenburg mit Classic Rock-Gitarren. Am wuchtigen Sound von Hausnummer Sieben dürften Freunde ihrer großen Vorbilder wie Fjort und dredg viel Freude haben. Die Hauptgruppe Lenner sind in der Nachfolge der Römerstadt-Kultband Four Sided Cube Gastgeber und machen deutschsprachigen Alternative Rock im Geiste der Hamburger Rockgrößen von Selig. Eintritt kostet fünf Euro, Spenden sind erwünscht. pj

Info: Jugendzentrum online: www.juz-kiste.de

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.12.2019