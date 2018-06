Festwiese wird zum Sonnenblumenmeer

Anzeige

Pailetten, Plateau und Peace-Zeichen so weit das Auge reicht: Schlager-Guru Dieter Thomas Kuhn hatte gerufen und seine Anhänger sind gekommen. Rund 7500 Fans verwandeln am Samstagabend die Ladenburger Festwiese in ein Sonnenblumenmeer. Dass es zwischendurch immer mal wieder nieselt, tut der Stimmung keinen Abbruch: „Barfuß im Regen“ tanzen die „Kuhnis“ und singen die altbekannten Hits wie „Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben“, „Und es war Sommer“ und „Ti amo“ laut und inbrünstig mit.

Schreiend bunt haben sich die Schlagerfreunde wieder verkleidet – die meisten tragen Schlaghosen, wild gemusterte Hemden, große Sonnenbrillen oder Perücken. Da fallen Matthias und sein Freund Michael ganz in Schwarz natürlich auf: „Wir stehen eigentlich mehr auf Hardrock“, geben sie zu, „aber ab und zu gehen wir auch mal auf ein Kuhn-Konzert, weil es einfach laut und lustig ist.“ Das ist wohl auch das Geheimnis des 53-jährigen Sängers und seiner „Kapelle“: Auf Kuhn-Konzerten treffen sich die Fans unterschiedlichster Musikgenres, um für einen Abend „Liebe, Lust und Leidenschaft“ ausgelassen zu feiern.

Rund um das Konzert Nach dem Ende des Konzerts mussten die „Kuhnis“ nicht gleich nach Hause, sondern durften weiterfeiern: Das „Fährhaus zum Neckarblick“ war bei der After-Show-Party mehr als gut gefüllt und die „Schlagerfreunde Tscho und Stefan“ legten einen Klassiker nach dem anderen auf. Der 53-Jährige, der eigentlich Thomas Kuhn heißt und aus Tübingen kommt, gastierte schon mehrere Male in Ladenburg. Immer wieder werde die Stimmung noch getoppt, so Kuhn: „Ich war wirklich schon oft bei Euch, aber so etwas wie heute Abend habe ich noch nie erlebt: so viel Liebe!“ Wer es am Samstag nicht nach Ladenburg geschafft oder noch nicht genug hat: Am 9. November kommt der Schlagerbarde in die Heidelberger Stadthalle. Mehr Informationen unter www.dieterthomaskuhn.de sik

So wie die 32-jährige Kirsten, die bis zu ihrer Ankunft auf der Festwiese noch gar keine Ahnung hatte, was sie erwarten wird. In zwei Wochen kommt sie unter die Haube, und darum hatten ihre Freundinnen sie zum Junggesellinnen-Abschied kurzerhand aufs Schlagerkonzert entführt und sie mit Schleier und Sonnenblumen geschmückt. „Großartig“, findet Kirsten diese Idee und genießt den Abend in vollen Zügen.