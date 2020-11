Fibernet steckt Millionen in die Datenkabel aus Glasfaser

„Alles ist ringförmig aufgebaut“. – So beschreibt Thomas Heusel, der operative Leiter von fibernet.rn (Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar), ein wichtiges Prinzip beim Breitbandausbau, das überall gilt. Denn wichtige Liegenschaften wie beispielsweise auch die IntegrierteRettungsleitstelle (ILS) des Rhein-Neckar-Kreises in der Trajanstraße in Ladenburg müssen stets zwei Anschlüsse haben.

Falls ein Bagger mal versehentlich die schnelle Internetverbindung im Boden kappen sollte, dient in diesem Fall die Trasse nach Heidelberg als Reserveleitung, die in der Fachsprache Redundanzstrecke heißt. Und so profitiert auch der kleine Weiler Neubotzheim davon, dass der Zweckverband derzeit in Ladenburg kreiseigene Liegenschaften erschließt, darunter auch Archiv und Martinsschule.

Doch auch die Kernstadt kommt in den Genuss dieses Zusammenwirkens: Rathaus, Bibliothek und alle Schulen erhalten Breitband. „Da haben wir uns mit der Kommune abgestimmt und führen die Trasse möglichst geschickt einmal quer durch die Stadt“,sagt Heusel. Die Internetleitung kommt von Ilvesheim in die Wallstadter Straße, führt an der Feuerwache vorbei, biegt erst in die Trajanstraßeund dann in die Schriesheimer Straße ab. Die günstige Lage der kommunalen Gebäude sei dabei ebenso von Vorteil gewesen wie der Umstand, dass die Stadt in weiser Voraussicht Leerrohrtrassen verlegt habe.

40 private Haushalte

„Direkte Anwohner der Trasse können sofort einen Hausanschluss legen lassen und wurden von uns schon danach gefragt“, sagt Heusel. Rund 40 Hausanschlüsse habe man realisiert. Anfragen aus dem Privatkundenbereich seien jedoch „absolute Ausnahmen“, da die Versorgung entlang der Rheinschiene allgemein gut sei. Mit dem Fortschritt des Breitbandausbaus zeigt sich Heusel zufrieden. Nach „anfänglichen Schwierigkeiten“ habe der Zweckverband eine andere Firma gesucht und das hessische Unternehmen Klenk & Sohn aus Modautal gefunden. „Die arbeiten sehr zuverlässig“, freut sich Heusel, denn „die Arbeiten kommen jetzt gut voran“.

„Viele Unwägbarkeiten“

Das erste Los, nämlich die Backbone-Trasse mit ILS-Komplex an der Trajanstraße und Martinsschule an der Hirschberger Allee, soll im Juni 2021 fertiggestellt sein. „Die Leitstelle muss möglichst schnell dran ans Netz“, sagt Heusel. Für alles Weitere, also Verwaltungszentrale, Bücherei und Schulen, könne er noch keinen genauen Termin nennen. „Bis Ende 2021 soll alles erledigt sein, wir nennen momentan aber keine näheren Termine, da bei den Bauarbeiten viele Unwägbarkeiten bestehen“, erklärt Heusel.

Die Gesamtkosten für diese Backbone-Trasse belaufen sich auf eine Million Euro. Der Breitbandausbau wird vom Land Baden-Württemberg zu 70 Prozent gefördert. Die restlichen 30 Prozent teilen sich der Rhein-Neckar-Kreis und die Kommune. Genauso verhält es sich bei der Redundanzstrecke über Neubotzheim, die zusätzlich rund 500 000 Eurokostet. Die Stadt trägt ihren Anteil an den gesamten Ausbaukosten des aktuellen Projektes und an den Hausanschlüssen der kommunalenLiegenschaften. Heusel geht von einer sechsstelligen Summe aus.

Viele Passanten interessiert, was die in farbiger Schrift auf dem Gehweg- und Fahrbahnbelag im Bereich der geplanten Backbone-Trasse zu sehenden Zahlen und Kennzeichnungen bedeuten. Heusel erklärt sie als „Markierungen der beauftragten Firma für die Gräben und die unterschiedlichen Rohrverbände, die dann da reinkommen“. Zusammengerollt auf großen Kabeltrommeln, die auf dem Parkplatz am Wohnmobilpark auf ihren Einsatz warten, lässt sich die Vielfalt ablesen. Die Farbkodierungen dienen zur besseren Unterscheidung.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.11.2020