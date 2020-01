Figurentheater in der Stadtbibliothek

„So weit oben“ ist ein Stück für Kinder ab drei Jahren; im Mittelpunkt der Handlung steht ein frisch gebackener Kuchen, dessen Duft alle möglichen Tiere anlockt, die sich nun überlegen, wie sie dem feinen Gebäck etwas näher kommen können. Das Abenteuer nach einer Bilderbuch-Geschichte von Susanne Straßer wird am Dienstag, 11. Februar, ab 16 Uhr in der Stadtbibliothek aufgeführt. Zu sehen ist das Figurentheater Pantaleon, das die kleinen Zuschauer mit Tischfiguren und Musik in die Handlung hineinzieht. Karten kosten je 4 Euro für Kinder und 6 Euro für Erwachsene. Ab Montag, 3. Februar, sind sie im Vorverkauf bei der Stadtbibliothek Ladenburg erhältlich. stk

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 29.01.2020