Filme in Domhof und Gemeindehaus

Auch in diesem Jahr nimmt Ladenburg am europäischen Filmfestival der Generationen teil. Veranstalter sind die AG Senioren und die Stadt Ladenburg. Der Film „Honig im Kopf“ wird am Mittwoch, 24. Oktober, um 16 Uhr (Filmbeginn) im evangelischen Gemeindehaus gezeigt. Beginn der Veranstaltung ist bereits um 15 Uhr mit Kaffee und Kuchen. Im Anschluss an den Film steht Simone Schmidt (Krankenschwester und Qualitätsmanagerin, ZI Mannheim) für die Diskussion zur Verfügung. Der Film „Monsieur Pierre geht online“ wird am Freitag, 26. Oktober, um 19 Uhr im Domhof gezeigt. Im Anschluss daran können das Festivalthema „Digitalisierung und Teilhabe“ und der Film diskutiert werden. red

