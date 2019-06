Finale von „Stadtradeln“

Zum Abschluss des dreiwöchigen Aktionszeitraums von „Stadtradeln“ findet am Freitag, 7. Juni, eine gemeinsame Radtour von Ladenburg, Heddesheim, Edingen-Neckarhausen und Dossenheim statt. Start ist um 16 Uhr in Heddesheim am Rathaus. Nächste Etappe ist der Wasserturm in Ladenburg, der gegen 16.30 Uhr erreicht wird. Von dort wird zur Fischkinderstube in Edingen-Neckarhausen (Ankunft gegen 17 Uhr) geradelt, an der eine Getränkepause eingelegt wird.

Dann geht es mit der Fähre über den Neckar und weiter Richtung Schwabenheimer Hof. In der „Alten Waage“ (Ortstraße 2) klingt die Radtour aus. Eine Anmeldung zur Tour ist nicht erforderlich. red

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 06.06.2019